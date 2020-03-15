Ahmet Ağaoğlu: Başakşehir seyircisiz oynamaya alışık
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, koronavirüs tehlikesi nedeniyle liglerin seyircisiz oynanmaya devam etmesiyle ilgili konuştu.
Başakşehir'in seyircisiz oynamaya alışık olduğunu belirten başkan, "Hayatımda ilk defa böyle bir şeyler karşı karşıyayım. Zirve açısından sezon itibariyle, hedeflerimiz açısından önemli bir maç ve tek bir seyirci yok. Oyuncuların hiçbiri de bu durumdan hoşnut değil. Motive olmanın zor olduğunu söylüyorlar, oyuncular için tecrübe olacak. Başakşehir için fazla bir sıkıntı yaratacağını zannetmiyorum, onlar az seyirci ya da seyircisiz ortamda oynamaya alışık." ifadelerini kullandı.
Önümüzdeki hafta liglerle ilgili farklı bir karar çıkabileceğini söyleyen Ağaoğlu, "Gelecekle ilgili olarak, önümüzdeki hafta liglere devam edilecek mi, ara mı verilecek, seyircisiz oynamaya devam mı edilecek, belirsizlik var. Kendimizi 41 bin taraftara hazırladığımız bir maçtı, maalesef şu anda ondan uzaktayız." dedi.
- 15.03.2020
- Güncelleme: 15.03.2020 16:14
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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