Ahmet Ağaoğlu: Başakşehir seyircisiz oynamaya alışık - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
15 Mart 2020, Pazar
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Haberler Trabzonspor Ahmet Ağaoğlu: Başakşehir seyircisiz oynamaya alışık

: seyircisiz oynamaya alışık

Ahmet Ağaoğlu: Başakşehir seyircisiz oynamaya alışık

 Başkanı , koronavirüs tehlikesi nedeniyle liglerin seyircisiz oynanmaya devam etmesiyle ilgili konuştu.

'in seyircisiz oynamaya alışık olduğunu belirten başkan, "Hayatımda ilk defa böyle bir şeyler karşı karşıyayım. Zirve açısından sezon itibariyle, hedeflerimiz açısından önemli bir maç ve tek bir seyirci yok. Oyuncuların hiçbiri de bu durumdan hoşnut değil. Motive olmanın zor olduğunu söylüyorlar, oyuncular için tecrübe olacak. Başakşehir için fazla bir sıkıntı yaratacağını zannetmiyorum, onlar az seyirci ya da seyircisiz ortamda oynamaya alışık." ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki hafta liglerle ilgili farklı bir karar çıkabileceğini söyleyen Ağaoğlu, "Gelecekle ilgili olarak, önümüzdeki hafta liglere devam edilecek mi, ara mı verilecek, seyircisiz oynamaya devam mı edilecek, belirsizlik var. Kendimizi 41 bin taraftara hazırladığımız bir maçtı, maalesef şu anda ondan uzaktayız." dedi.

  1. 15.03.2020
  2. Güncelleme: 15.03.2020 16:14
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