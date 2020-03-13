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13 Mart 2020, Cuma
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Abdülkadir Ömür'den ağlatan sözler!

Abdülkadir Ömür'den ağlatan sözler!

Abdülkadir Ömür, soyunma odasında konuştu: "Çocukluğumdan beri hep şampiyonluğun hayalini kurdum. Buna inanarak yaşadım. Bize inananları mahcup etmeyelim ve bu maçtan üç puan alalım"

En son sezon 199 gün önce Malatyaspor karşılaşmasında ilk 11'de yer alan, ardından uzun bir sakatlık dönemi geçiren Abdülkadir Ömür, yine bir sınavı ile ilk 11'e geri döndü.

20 yaşındaki sağ kanadın maç öncesi soyunma odasında motivasyon konuşması yaptığı ve tüm futbolcuların duygusal anlar yaşadığı hatta gözyaşı döktüğü belirtildi. Ömür'ün sözlerine Fotomaç gazetesi ulaştı.

İşte Ömür'ün motivasyon konuşması: Şampiyon olabilecek bir kadroya sahibiz. Arkamızda inanan milyonlar var. Yapmamız gereken sahada birlik olmak, mücadele etmek ve şampiyon olmak. Ben çocukluktan beri sadece bunun hayalini kurdum, ona inanarak yaşadım. Hepinizi gerçekten çok seviyorum. Bizim için, bizim gibi hayali olanlar için bu maçı oynayıp kazanalım.

  1. 13.3.2020
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