Sörloth'un sol ayağında ödem belirlendi

Trabzonspor'un, ligde BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Alexander Sörloth'un sol ayağında ödem oluştuğu ve yıldız oyuncunun durumunun yarın çekilecek MR sonrası netleşeceği bildirildi. Oyuncuda ilk bulgulara göre herhangi bir kırık yok.

Norveçli golcünün, hafta sonu Medipol Başakşehir'le oynanacak maçta forma giyip giyemeyeceği henüz bilinmiyor. Sörloth, Trabzonspor formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 38 maçta toplam 25 gole imzasını atarken, 7 de asist yapma başarısı gösterdi.