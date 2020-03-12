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12 Mart 2020, Perşembe
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Sörloth'un sol ayağında ödem belirlendi

Sörloth'un sol ayağında ödem belirlendi

'un, ligde BtcTurk ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan 'un sol ayağında ödem oluştuğu ve yıldız oyuncunun durumunun yarın çekilecek sonrası netleşeceği bildirildi.

'un, ligde BtcTurk ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan 'un sol ayağında ödem oluştuğu ve yıldız oyuncunun durumunun yarın çekilecek sonrası netleşeceği bildirildi. Oyuncuda ilk bulgulara göre herhangi bir kırık yok.

Norveçli golcünün, hafta sonu Medipol Başakşehir'le oynanacak maçta forma giyip giyemeyeceği henüz bilinmiyor. Sörloth, Trabzonspor formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 38 maçta toplam 25 gole imzasını atarken, 7 de asist yapma başarısı gösterdi.

Trabzonspor'un golcüsü Sörloth'un ayağında ödem tespit edildi

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  1. 12.03.2020
  2. Güncelleme: 12.03.2020 16:23
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