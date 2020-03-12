Sörloth'un sol ayağında ödem belirlendi
Trabzonspor'un, ligde BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Alexander Sörloth'un sol ayağında ödem oluştuğu ve yıldız oyuncunun durumunun yarın çekilecek MR sonrası netleşeceği bildirildi.
Trabzonspor'un, ligde BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Alexander Sörloth'un sol ayağında ödem oluştuğu ve yıldız oyuncunun durumunun yarın çekilecek MR sonrası netleşeceği bildirildi. Oyuncuda ilk bulgulara göre herhangi bir kırık yok.
Norveçli golcünün, hafta sonu Medipol Başakşehir'le oynanacak maçta forma giyip giyemeyeceği henüz bilinmiyor. Sörloth, Trabzonspor formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 38 maçta toplam 25 gole imzasını atarken, 7 de asist yapma başarısı gösterdi.
- 12.03.2020
- Güncelleme: 12.03.2020 16:23
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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