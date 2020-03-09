Trabzonspor'dan kural hatası başvurusu! IFAB...

Trabzonspor, Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olmuştu. Karşılaşma 1-1 sona ermiş ve her iki takım da sahadan birer puanla ayrılmıştı. Bordo-mavili takım, Türkiye Futbol Federasyonu'na bu maçla ilgili kural hatası başvurusunda bulundu.



GEREKÇESİ NE?

Karadeniz ekibi bu karşılaşmada hakem Halis Özkahya'nın uzatma dakikalarının tamamını oynatmadan maçı bitirdiği gerekçesiyle TFF'ye kural hatası başvurusunda bulundu.



IFAB'A GÖRE UZATMA AZALTILAMAZ

Peki, Trabzonspor Kulübü'nün Gaziantep FK maçıyla ilgili yapmış olduğu kural hatası başvurusu için, IFAB Oyun Kuralları ne diyor? İşte yanıtı...



Uluslararası futbol oyun kurallarını belirleyen IFAB'a göre, karşılaşmada 4. hakemin verdiği uzatma süresi, orta hakem tarafından uzatılabilir ancak azaltılamaz.











