Trabzonspor'dan kural hatası başvurusu! IFAB...
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Gaziantep Futbol Kulübü maçında uzatma bölümünün tamamının oynanmadığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na kural hatası başvurusunda bulundu. Peki, futbol oyun kurallarını düzenleyen IFAB bu kural hakkında ne diyor? İşte yanıtı...
Trabzonspor, Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olmuştu. Karşılaşma 1-1 sona ermiş ve her iki takım da sahadan birer puanla ayrılmıştı. Bordo-mavili takım, Türkiye Futbol Federasyonu'na bu maçla ilgili kural hatası başvurusunda bulundu.
GEREKÇESİ NE?
Karadeniz ekibi bu karşılaşmada hakem Halis Özkahya'nın uzatma dakikalarının tamamını oynatmadan maçı bitirdiği gerekçesiyle TFF'ye kural hatası başvurusunda bulundu.
IFAB'A GÖRE UZATMA AZALTILAMAZ
Peki, Trabzonspor Kulübü'nün Gaziantep FK maçıyla ilgili yapmış olduğu kural hatası başvurusu için, IFAB Oyun Kuralları ne diyor? İşte yanıtı...
Uluslararası futbol oyun kurallarını belirleyen IFAB'a göre, karşılaşmada 4. hakemin verdiği uzatma süresi, orta hakem tarafından uzatılabilir ancak azaltılamaz.
- 09.03.2020
- Güncelleme: 09.03.2020 16:14
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Yorum
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Trabzonspor'dan kural hatası başvurusu! IFAB... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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