Trabzonspor'dan kural hatası başvurusu! IFAB... - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
09 Mart 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan kural hatası başvurusu! IFAB...

'dan kural hatası başvurusu! IFAB...

Trabzonspor'dan kural hatası başvurusu! IFAB...

ekiplerinden , Futbol Kulübü maçında uzatma bölümünün tamamının oynanmadığı gerekçesiyle 'na kural hatası başvurusunda bulundu. Peki, futbol oyun kurallarını düzenleyen IFAB bu kural hakkında ne diyor? İşte yanıtı...

, 'in 25. haftasında FK'ya konuk olmuştu. Karşılaşma 1-1 sona ermiş ve her iki takım da sahadan birer puanla ayrılmıştı. Bordo-mavili takım, 'na bu maçla ilgili kural hatası başvurusunda bulundu.

GEREKÇESİ NE?
Karadeniz ekibi bu karşılaşmada hakem Halis Özkahya'nın uzatma dakikalarının tamamını oynatmadan maçı bitirdiği gerekçesiyle TFF'ye kural hatası başvurusunda bulundu.

IFAB'A GÖRE UZATMA AZALTILAMAZ
Peki, Trabzonspor Kulübü'nün Gaziantep FK maçıyla ilgili yapmış olduğu kural hatası başvurusu için, IFAB Oyun Kuralları ne diyor? İşte yanıtı...

Uluslararası futbol oyun kurallarını belirleyen IFAB'a göre, karşılaşmada 4. hakemin verdiği uzatma süresi, orta hakem tarafından uzatılabilir ancak azaltılamaz.




  1. 09.03.2020
  2. Güncelleme: 09.03.2020 16:14
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor'dan kural hatası başvurusu! IFAB... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN