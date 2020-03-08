Son dakika: Btc Turk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
Süper Lig'in 19. haftasında oynanması planlanan ancak ertelenen Btc Türk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının hakemi açıklandı. TFF, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada mücadeleyi Ali Palabıyık'ın yöneteceğini duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 19'uncu haftasında Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem nedeniyle ertelenen BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının hakemini açıkladı.
MAÇIN HAKEMİ...
Buna göre Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının hakemi Ali Palabıyık oldu. VAR'da ise Mustafa Öğretmenoğlu görev yapacak
TARİH BELLİ OLMUŞTU
TFF, daha önce yaptığı açıklamada, BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor karşılaşması 11 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacağını duyurmuştu.
- 08.03.2020
- Güncelleme: 08.03.2020 14:02
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Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Son dakika: Btc Turk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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