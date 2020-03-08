Son dakika: Btc Turk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 19'uncu haftasında Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem nedeniyle ertelenen BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının hakemini açıkladı.

MAÇIN HAKEMİ...

Buna göre Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının hakemi Ali Palabıyık oldu. VAR'da ise Mustafa Öğretmenoğlu görev yapacak

TARİH BELLİ OLMUŞTU

TFF, daha önce yaptığı açıklamada, BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor karşılaşması 11 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacağını duyurmuştu.