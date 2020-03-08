Son dakika: Btc Turk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
08 Mart 2020, Pazar
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Haberler Trabzonspor Açıklandı! Ertelenen maçın hakemi...

Son dakika: Btc Turk - maçının hakemi belli oldu

Son dakika: Btc Turk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'in 19. haftasında oynanması planlanan ancak ertelenen Btc Türk - maçının hakemi açıklandı. , resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada mücadeleyi 'ın yöneteceğini duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (), Süper Lig'in 19'uncu haftasında Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem nedeniyle ertelenen BtcTurk - maçının hakemini açıkladı.

MAÇIN HAKEMİ...

Buna göre Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının hakemi oldu. VAR'da ise Mustafa Öğretmenoğlu görev yapacak

TARİH BELLİ OLMUŞTU

TFF, daha önce yaptığı açıklamada, BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor karşılaşması 11 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacağını duyurmuştu.

  1. 08.03.2020
  2. Güncelleme: 08.03.2020 14:02
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