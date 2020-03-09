Trabzonspor'da Ali Sürmen'den Zekeriya Alp'e istifa çağrısı

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen son günlerde Türk futbolunda yaşananları değerlendirirken, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp'i istifaya davet etti.

Sürmen'in açıklamaları şu şekilde;

TFF, Sayın Zekeriya Alp'in açıklamasına imza atıp taraf olmuştur. Alp'e soruyoruz. Bunca yıldır sizi eleştiren yönetici ve teknik adamların hangisini mahkemeye vermekle tehdit ettiniz? Mahkemeye vermekle tehdit etmek, husumetin olduğunu gösterir. Bundan sonra Trabzonspor aleyhine taraf olduğunuzu gösterdiniz.

"SEN BİZİM İÇİN UFAK BİR ÇAKIL TAŞISIN"

Şampiyonluğa gittiğimiz her dönemde bizlere pusu kuruldu. Gel sen bu sefer bu işlere alet olma ve istifa et. Biz tuzakları çok iyi biliyoruz. Sen taşlı, engebeli bu yolda bizim için ufak bir çakıl taşısın.

"PUSU KURMAYA ÇALIŞAN ZİHNİYETİN İSTİFASINI BEKLİYORUZ"

Bizler ise camiamızın ayağına taş değdirmemeye yemin ettik. Sizin ve pusu kurmaya çalışan zihniyetin tüm temsilcileriyle istifasını bekliyoruz.