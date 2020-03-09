Trabzon yerel basınından hakem tepkisi! "Operasyon çekiyorlar"
Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK ile Trabzonspor arasında oynanan ve 1-1 biten mücadelede hakem Halis Özkahya'nın, VAR incelemesinin ardından bordo-mavili takımın golünü iptal etmesiyle başlayan tartışmalar devam ederken, Trabzon'da yayımlanan 4 yerel gazete; Günebakış, Taka, Son Nokta ve Kuzey Ekspres, "Operasyon çekiyorlar" başlığını kullandı.
Trabzon'da yayım yapan 4 yerel gazete, Gaziantep FK - Trabzonspor maçının ardından, bordo-mavili kulübe "Operasyon çekiyorlar" başlığıyla çıktı.
Haberde de şu ifadelere yer verdi:
"1996'da, 2005'te, 2010-2011'de şampiyonlukları çalınan Trabzonspor, yine benzer bir senaryoyla karşı karşıyadır. Cem Papila'ların, Bülent Yıldırım'ların sahne aldığı tiyatroda önceki akşam Halis Özkahya görevlendirildi. VAR'da izlemesine rağmen göz göre göre nizami golümüzü vermeyen Özkahya bu tiyatronun sadece bir figürüdür."
"Son üç haftada önce Abdülkadir Bitigen, ardından Yaşar Kemal Uğurlu ile Trabzonspor'a 'ince ince' operasyon çekilmiştir. Sezon başından bu yana uyguladıkları operasyonlara bu kez 'HALİS' bir darbe vurulmuştur."
"Amaç; Trabzonspor'u şampiyonluk yarışının dışına itmektir. Amaç; futbol üzerinden ülkemizde bir kaos ortamı oluşturmaktır. MHK Başkanı Zekeriya Alp, Trabzonspor Kulübü'nün açıklamasına 'onur ve haysiyet' kavramları üzerinden cevap verse de, 'hukuki işlem başlatacağız' gibi ifadelerle korku salmaya çalışsa da bilmelidir ki Trabzonsporlular, 'onur ve haysiyetleriyle' her zaman örnek olmuş, adalet mücadelesi için 'mahkemelerde' yargılanmaktan da korkmamışlardır."
"Kaldı ki 'onur ve haysiyetten' bahsedenler daha iki ay önce Zorlu Center'da bir kulüp başkanıyla 'gizlice' buluşmayı 'onur ve haysiyetlerine' yedirebilmişlerdir."
"Her ne kadar suratlarınızı maskeleseniz de sizi 96'dan, 2005'ten, 2011'den çok iyi tanıyoruz. Bütün lobilerinizle Trabzonspor'a karşı birleştiğinizi görüyoruz. Lakin sizin görmediğiniz bir şey var. Bizler, Büyük Trabzonspor Camiası olarak tek vücuduz. Üç kez çaldığınız şampiyonluğumuzu bu kez çalamayacaksınız. Omuz omuzayız. Yan yanayız"
- 09.03.2020
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Trabzon yerel basınından hakem tepkisi! "Operasyon çekiyorlar" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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