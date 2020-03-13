Ünal Karaman’ı solladı

Karadeniz devi, ligin ikinci yarısının ilk 8 haftalık bölümünde ilk devreye göre daha fazla puan topladı. Ünal Karaman yönetiminde ilk 8 haftada 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle 15 puan toplayan bordomavililer, Çimşir ile 5 puan daha fazla elde etmeyi başardı. Fırtına, Çimşir ile 2.5 puan ortalaması yakalarken Karaman ile aynı dönemde 1.87'de kalmıştı.

KUPADA FİNAL YOLUNDA

Fırtına, Hüseyin Çimşir yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası'nda da başarılı sonuçlar alıp 6 sezon sonra yarı finale yükselme başarısı gösterdi. Karadeniz ekibi, son 16 turunda Yukatel Denizlispor, çeyrek finalde de BB Erzurumspor'u kupanın dışına itti. Bordo-mavililer, yarı finalde de sahasında ilk maçta F.Bahçe'yi 2-1 mağlup ederek final yolunda avantaj elde etti