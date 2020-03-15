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15 Mart 2020, Pazar
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A.Parmak hazır kıta

A.Parmak hazır kıta

'de 'un ile karşılaşacağı mücadelede orta sahada Abdulkadir Parmak görev yapacak. Başarılı oyuncu karşılaşmaya hazır olduğunu söyledi. 25 yaşındaki futbolcu "Çok önemli bir maça çıkıyoruz. Tek hedefimiz 3 puanı alarak liderliğimiz perçinlemek" diye konuştu.

Süper Lig'de 'un ile karşılaşacağı mücadelede orta sahada Abdulkadir Parmak görev yapacak. Başarılı oyuncu karşılaşmaya hazır olduğunu söyledi. 25 yaşındaki futbolcu "Çok önemli bir maça çıkıyoruz. Tek hedefimiz 3 puanı alarak liderliğimiz perçinlemek" diye konuştu.
  1. 15.3.2020
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