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15 Mart 2020, Pazar
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9 maçtır kazanamıyor

9 maçtır kazanamıyor

temsilcisi, 'de 9 maçtır karşısında galip gelemiyor. son olarak 2014- 15 sezonunda sahasında temsilcisini 3-2'lik skorla mağlup etmişti. Daha sonra oynanan 9 lig maçında 5 kez yenildi, 4 de beraberlik aldı. 5 sezonluk hasreti bitirmek istiyor.

temsilcisi, 'de 9 maçtır karşısında galip gelemiyor. son olarak 2014- 15 sezonunda sahasında temsilcisini 3-2'lik skorla mağlup etmişti. Daha sonra oynanan 9 lig maçında 5 kez yenildi, 4 de beraberlik aldı. 5 sezonluk hasreti bitirmek istiyor.
  1. 15.3.2020
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