Hüseyin Çimşir, öğrencilerine böyle seslendi: Agresif olun
Bordo-mavililerin Başakşehir ile oynayacağı maç öncesi teknik direktör Hüseyin Çimşir öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. 40 yaşındaki çalıştırıcı, oyuncularından agresif olmalarını istedi.
Bordo-mavililerin Başakşehir ile oynayacağı maç öncesi teknik direktör Hüseyin Çimşir öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. 40 yaşındaki çalıştırıcı, oyuncularından agresif olmalarını istedi. Çimşir, "Bizim için sezonun en önemli maçlarından biri. Kazanırsak çok büyük bir avantaj elimize geçecek. İkili averaj bizde olacak. Bu da 3 değil, 4 puanlık bir avantaj demek. Bunun bilincinde olarak sahaya çıkın. Agresif bir oyun istiyorum" ifadelerini kullandı. Genç teknik adam "Kulübün felsefesi belli. Dik oynayın. Her zamanki gibi galibiyeti düşünün. Bu camiaya vereceğimiz en güzel hediye 3 puan olacaktır" diye konuştu.
4 EKSİK VAR
Trabzonspor'un Başakşehir ile oynayacağı maç öncesi 4 eksiği bulunuyor. Yusuf Sarı, Kamil Ahmet Çörekçi ve Ahmet Canbaz sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. Guilherme de sarı kart cezalısı olduğu için bugünkü kritik randevuda sahada yer alamayacak.
- 15.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Hüseyin Çimşir, öğrencilerine böyle seslendi: Agresif olun haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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