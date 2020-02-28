Artık taktik çalışıyoruz
Novak; Çimşir ve Newton’un gelmesiyle daha iyi oynamaya başladıklarını söyledi, “Şampiyonluk yarışında en büyük avantajımız geniş kadro” dedi.
Trabzonspor'un Çekyalı futbolcusu Filip Novak, ülkesinin İsport.blesk.cv sitesine röportaj verdi. Başarılı sol bek, şampiyonluk yarışı, takımın yükselişi ve kendi durumu ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Ünal Karaman döneminde çok fazla taktik antrenman yapmadıklarını kaydeden Novak, "Yeni bir antrenör (Hüseyin Çimşir) geldi ve taktik açıdan da Chelsea'den bir yardımcı (Eddie Newton) alındı. Geçmişte taktik hatalar nedeniyle gereksiz yere puanlar kaybettik. Şimdi bunları yapmamaya çalışıyoruz. Açıkçası şimdi daha iyi oynuyoruz" dedi. Novak, zirve yarışında 6 takımın potada olduğunu da belirterek, "Şampiyonluk yolunda Galatasaray ve Fenerbahçe muhtemel rakiplerimiz. Başakşehir var ayrıca. Yukarıda Alanyaspor ve Sivasspor da var. Ancak son maçlara gelindiğinde geniş kadronun öne çıkacağını düşünüyorum ve ona sahibiz. Harika oyuncularımız var" ifadelerini kullandı.
DEVLER LİGİ HARİKA OLUR
Novak, sezon sonunda Şampiyonlar Ligi'ne katılma ihtimalinin kendisini şimdiden heyecanlandırdığını vurgulayarak, "Şampiyonlar Ligi herkes için büyük bir cazibe merkezi. Trabzonspor ile Şampiyonlar Ligi'nde oynamak harika olurdu. Umarım bunu başarırız" diye konuştu.
SÖZLEŞME İÇİN GÖRÜŞÜYORUZ
Yeni sözleşme için yönetimle 3 aydır görüştüklerini belirten Filip, "Bir anlaşmaya varıyor gibiydik, ancak bazı noktalarda fikir ayrılıkları oldu. Şu an net bir şey yok. Yaza kadar beklemek istiyorum. Amacım Trabzonspor ile yeni bir sözleşme imzalamak ve burada kalmak. Ancak bir ayrılık da olabilir. İspanya'nın Getafe takımı benimle ilgileniyor. 29 yaşındayım ve alacağım sözleşme bana mantıklı gelmeli" dedi.
BÖYLE TARAFTAR GÖRMEDİM
Beşiktaş'la Vodafone Park'ta 2-2 berabere kaldıkları maçla ilgili olarak, "İstanbul'da Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile mücadele etmek çok zor" diyen Novak, bordo-mavili taraftarlara ise övgü yağdırdı: "Şehirden ve taraftarlardan inanılmaz destek alıyoruz. Daha önce hiç böyle bir şey görmedim. Türkiye'nin her yerinde Trabzonspor taraftarı var, bu çok hoş."
- 28.2.2020
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Yorum
aaaa ersun yenal fenerbahcede son görevi olan kupadanda eletip ayrılmak
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Ersun Yanal'dan oyuncularına Trabzonspor yasağı!
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Yorum
1461 Ersun Yanal senin olduğun yerde huzur olmaz
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Crystal Palace'ta hedef Ozan Tufan!
Toplam 1
Yorum
ibrahim bu oyuncuya sahip çıkmayın lütfen kötüye sahip çıkılmaz nereye gidiyorsa gitsin
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