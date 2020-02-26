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26 Şubat 2020, Çarşamba
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Eksikler de dönüyor

Eksikler de dönüyor

oyuncular da kademeli olarak takıma geri dönmeye başladı. İlk etapta Ekuban ile maçıyla formalarına kavuşurken, önümüzdeki günlerde de Abdülkadir Ömür, ile 'nin takıma katılmaları bekleniyor.

oyuncular da kademeli olarak takıma geri dönmeye başladı. İlk etapta Ekuban ile maçıyla formalarına kavuşurken, önümüzdeki günlerde de Abdülkadir Ömür, ile Majid Hosseini'nin takıma katılmaları bekleniyor. Bu oyuncuların da dönmesiyle kanatlarda rekabet daha da artacak. Sakatlanmadan önce iyi bir performans sergileyen Abdülkadir Ömür ile Yusuf Sarı'nın da hazır olmasıyla hücum hattında yaşanacak tatlı rekabet teknik heyeti de tercih konusunda zor durumda bırakacak.
  1. 26.2.2020
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