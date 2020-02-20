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20 Şubat 2020, Perşembe
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Mutlu sona giden yol

Mutlu sona giden yol

'de hafta sonu 'a konuk olacak lider , ligde kalan maçlarının büyük bölümünü deplasmanda oynayacak. Bordo-mavililer, ligde kalan 13 maçın 8'ini dış sahada, 5'ini ise evinde yapacak.

ekibi, deplasmanının ardından ligin 25. haftasında FK'ye konuk olacak. 27. haftada , 28. haftada da maçlarıyla art arda iki dış saha maçına çıkacak Karadeniz ekibi, daha sonra 30. haftada da ile 'da karşılaşacak. 32. hafta Yukatel , son haftada da Hes Kablo 'ye konuk olacak Fırtına, erteleme maçında da BtcTurk Yeni ile oynayacak.

DEPLASMANDA COŞUYOR
Fırtına, zor deplasman maçlarına çıkacak olmasına karşın dış saha grafiği en başarılı takım. Bordo-mavililer, 9 dış saha maçında 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 18 puan toplayarak ligin en iyi dış saha puan ortalamasına sahip takımı oldu. Son yenilgi 150 gün önce , dış sahadaki son yenilgisini 150 gün önce Demir Grup Sivasspor karşısında aldı. 23 Eylül 2019 tarihinde oynanan karşılaşmadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılan bordo-mavililer, bu sezon sadece deplasmanında 3 puan bıraktı. Trabzonspor, bu karşılaşmanın ardından oynadığı 6 dış saha maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

  1. 20.2.2020
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