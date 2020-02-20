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20 Şubat 2020, Perşembe
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Haberler Trabzonspor Hüseyin Çimşir derbinin şifresini belirledi

Hüseyin Çimşir derbinin şifresini belirledi

Hüseyin Çimşir derbinin şifresini belirledi

cumartesi deplasmanda oynayacağı derbisine galibiyet parolası ile hazırlanıyor. Teknik ekip, Beşiktaş'ın özellikle göreve geldikten sonra oynadığı maçları mercek altına aldı.

Rakibin kanat organizasyonları tecrübeli beklerle engellemeyi planlayan Çimşir, Sörloth'u ileride daha çok topla buluşturarak, sonuca gitmeye çalışacak.

ŞİFRE PRES!
40 yaşındaki hoca antrenmanda oyuncularını sürekli uyarırken özellikle baskılı oyun ve top kontrolü üzerinde duruyor. Çimşir, idmanda yaptığı uyarılarda, "Pres yapmalıyız, topun kontrolü bizim elimizde olmalı ve gerekirse agresif olmalıyız" ifadelerini kullanıyor.

Çimşır'in oyun planında kanat oyuncuları da aynı zamanda birer savunmacı gibi görev yapacak. Yıllar sonra gelen liderliğin rehavete yol açmaması gerektiğini belirten genç çalıştırıcı, "Biz işimizi en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz. Maç maç düşüneceğiz. İşimizin bundan sonra daha zor olacağını biliyoruz. O yüzden daha dikkatli olmak zorundayız. Hata yapmamalıyız. Ligin bitmesine çok var. Rakiplerimiz şimdi bize karşı daha dikkatli oynayacaklar. Bundan sonraki zorlu süreci en iyi şekilde geçirip ligi en iyi noktada bitirmeye çalışacağız. Hayallerimize ulaşmak istiyoruz" dedi.

  1. 20.2.2020
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