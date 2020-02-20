Hüseyin Çimşir derbinin şifresini belirledi
Trabzonspor cumartesi deplasmanda oynayacağı Beşiktaş derbisine galibiyet parolası ile hazırlanıyor. Teknik ekip, Beşiktaş'ın özellikle Sergen Yalçın göreve geldikten sonra oynadığı maçları mercek altına aldı.
Rakibin kanat organizasyonları tecrübeli beklerle engellemeyi planlayan Çimşir, Sörloth'u ileride daha çok topla buluşturarak, sonuca gitmeye çalışacak.
ŞİFRE PRES!
40 yaşındaki hoca antrenmanda oyuncularını sürekli uyarırken özellikle baskılı oyun ve top kontrolü üzerinde duruyor. Çimşir, idmanda yaptığı uyarılarda, "Pres yapmalıyız, topun kontrolü bizim elimizde olmalı ve gerekirse agresif olmalıyız" ifadelerini kullanıyor.
Çimşır'in oyun planında kanat oyuncuları da aynı zamanda birer savunmacı gibi görev yapacak. Yıllar sonra gelen liderliğin rehavete yol açmaması gerektiğini belirten genç çalıştırıcı, "Biz işimizi en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz. Maç maç düşüneceğiz. İşimizin bundan sonra daha zor olacağını biliyoruz. O yüzden daha dikkatli olmak zorundayız. Hata yapmamalıyız. Ligin bitmesine çok var. Rakiplerimiz şimdi bize karşı daha dikkatli oynayacaklar. Bundan sonraki zorlu süreci en iyi şekilde geçirip ligi en iyi noktada bitirmeye çalışacağız. Hayallerimize ulaşmak istiyoruz" dedi.
- 20.2.2020
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HİÇ YAKIŞMADI ÇOK ÜZÜNTÜ VERİCİ BİZ GS LILAR İÇİN. SİMDİKİ BAŞKANIMIZ SN CENGİZ İ SEVİYORUZ AMMA EFSANE BAŞKANI DA SEVİYORUZ.. YAKIŞMADI GS LILARA
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Hüseyin Çimşir derbinin şifresini belirledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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