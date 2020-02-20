4 büyüklerin başkanları buluşacak denilmişti! Trabzonspor'dan açıklama... | 4 büyüklerin başkanı buluşacak mı? - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
20 Şubat 2020, Perşembe
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Haberler Trabzonspor Başkanlar buluşacak denilmişti! Trabzonspor...

4 büyüklerin başkanları buluşacak denilmişti! 'dan açıklama...

4 büyüklerin başkanları buluşacak denilmişti! Trabzonspor'dan açıklama...

(TSYD), , , Beşiktaş ve başkanlarının canlı yayında buluşturulacağını duyurmuştu... Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, böyle bir bilginin kendilerine ulaşılmadığı açıklandı! İşte yaşananlar ve bordo mavililerin o açıklaması...

Sürpriz gelişme... , , , ve Beşiktaş başkanlarının canlı yayında buluşacağını açıklamıştı.

Yapılan açıklamada, "TSYD Levent Tesisleri'nde 26 Şubat 2020 Çarşamba günü saat 11.00'de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor Başkanlarının katılacağı bir açık oturum düzenlenecektir." denilmşti.

Açıklamanın devamında "Tarafsız bir ortamda ve moderatörlüğünü Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Başkanı Oğuz TONGSİR'in yapacağı bu açık oturum bütün ulusal televizyonlar tarafından canlı olarak yayınlanacaktır." ifadelerini kullanılmıştı.

TRABZONSPOR: BİLGİMİZ YOK, YER ALMAYACAĞIZ

Öte yandan bordo mavililer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada organizasyona dair kendilerine bilgi gelmediğini aktarırken, "Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin internet sitesinde dört kulüp başkanının canlı yayında bir araya geleceğine dair bir açıklama yayınlanmıştır. Bahse konu organizasyonla ilgili tarafımıza herhangi bir bilgilendirme yapılmamıştır. Futbolun sorunlarının tartışılacağı adresin Kulüpler Birliği olduğunu belirtirken, diğer kulüplerimizin dışarıda bırakılacağı herhangi bir organizasyonun içerisinde yer almayacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız." dedi.

  1. 20.02.2020
  2. Güncelleme: 20.02.2020 16:09
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