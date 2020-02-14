Guilherme korkuttu!
Trabzonspor'un ara transferde BtcTurk Yeni Malatyaspor'dan renklerine bağladığı Guilherme, bordo-mavili forma altında ilk gollerini attı. Brezilyalı yıldız, 9. dakikada kendi kaptığı topu ceza sahasına kadar sürüp ağları bulurken, ikinci yarıda Abdulkadir Dursun'un ortasını boş kaleye gönderdi.
Trabzonspor'un ara transferde BtcTurk Yeni Malatyaspor'dan renklerine bağladığı Guilherme, bordo-mavili forma altında ilk gollerini attı. Brezilyalı yıldız, 9. dakikada kendi kaptığı topu ceza sahasına kadar sürüp ağları bulurken, ikinci yarıda Abdulkadir Dursun'un ortasını boş kaleye gönderdi. Bu arada ikinci golde ayağı yere takılan ve kale direğine çarpan Guilherme korkuttu. Tedavisi yapıldıktan sonra bir süre oyuna devam eden sambacıyı, Hüseyin Çimşir tedbir olarak oyundan çıkardı.
- 14.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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