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14 Şubat 2020, Cuma
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Guilherme korkuttu!

Guilherme korkuttu!

'un ara transferde 'dan renklerine bağladığı Guilherme, bordo-mavili forma altında ilk gollerini attı. Brezilyalı yıldız, 9. dakikada kendi kaptığı topu ceza sahasına kadar sürüp ağları bulurken, 'un ortasını boş kaleye gönderdi.

'un ara transferde 'dan renklerine bağladığı Guilherme, bordo-mavili forma altında ilk gollerini attı. Brezilyalı yıldız, 9. dakikada kendi kaptığı topu ceza sahasına kadar sürüp ağları bulurken, 'un ortasını boş kaleye gönderdi. Bu arada ikinci golde ayağı yere takılan ve kale direğine çarpan Guilherme korkuttu. Tedavisi yapıldıktan sonra bir süre oyuna devam eden sambacıyı, Hüseyin Çimşir tedbir olarak oyundan çıkardı.

  1. 14.2.2020
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