Ahmet Ağaoğlu: Bu karar kabul edilemez - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
14 Şubat 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Ahmet Ağaoğlu: Bu karar kabul edilemez

: Bu karar kabul edilemez

Ahmet Ağaoğlu: Bu karar kabul edilemez

Başkanı : Geçmişte Bafetimbi ve kararları var. ’e gidiyoruz.

Başkanı , Sörloth'a verilen 2 maç cezaya sert tepki gösterdi. 'na gideceklerini açıklayan Ağaoğlu, "Bu karar kabul edilemez. Benim oyuncum ilk tekmede kendini yere atsa ona tekme atan oyuncu kırmızı kart görecekti. Sörloth, 230 maça çıkıp sadece 16 sarı kart görmüş bir oyuncu; karşılığı bu mudur? 'e gidiyoruz. Geçmişte buna benzer ve Elmander kararları var. Böyle bir şey olamaz." ifadelerini kullandı.

  1. 14.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ahmet Ağaoğlu: Bu karar kabul edilemez haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN