Ahmet Ağaoğlu: Bu karar kabul edilemez
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Geçmişte Bafetimbi Gomis ve Johan Elmander kararları var. Hemen Tahkim’e gidiyoruz.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Sörloth'a verilen 2 maç cezaya sert tepki gösterdi. Tahkim Kurulu'na gideceklerini açıklayan Ağaoğlu, "Bu karar kabul edilemez. Benim oyuncum ilk tekmede kendini yere atsa ona tekme atan oyuncu kırmızı kart görecekti. Sörloth, 230 maça çıkıp sadece 16 sarı kart görmüş bir oyuncu; karşılığı bu mudur? Hemen Tahkim'e gidiyoruz. Geçmişte buna benzer Gomis ve Elmander kararları var. Böyle bir şey olamaz." ifadelerini kullandı.
- 14.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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