Ahmet Ağaoğlu: Bu karar kabul edilemez

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Sörloth'a verilen 2 maç cezaya sert tepki gösterdi. Tahkim Kurulu'na gideceklerini açıklayan Ağaoğlu, "Bu karar kabul edilemez. Benim oyuncum ilk tekmede kendini yere atsa ona tekme atan oyuncu kırmızı kart görecekti. Sörloth, 230 maça çıkıp sadece 16 sarı kart görmüş bir oyuncu; karşılığı bu mudur? Hemen Tahkim'e gidiyoruz. Geçmişte buna benzer Gomis ve Elmander kararları var. Böyle bir şey olamaz." ifadelerini kullandı.