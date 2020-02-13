Trabzonspor'dan Sörloth açıklaması! "Adalet yerini bulmalı"
Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Alexander Sörloth'a iki maç ceza verilmesiyle alakalı, "Ona fazla ceza vermek adaletsizlik olur çünkü tekmeleri yediği kişi sadece sarı kart gördü. Bu pozisyon Türkiye'ye de örnek olmalı ve adalet yerini bulmalı" diye konuştu.
Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Alexander Sörloth'aGençlerbirliği karşılaşmasında yediği kırmızı kart nedneiyle iki maç ceza verilmesiyle alakalı açıklamada bulundu.
Adalet yerini bulmalı diyen Sağıroğlu, "Sörloth'un sevk edildiği madde gerçekten çok ağır. Ona fazla ceza vermek adaletsizlik olur çünkü tekmeleri yediği kişi sadece sarı kart gördü. Bu pozisyon Türkiye'ye de örnek olmalı ve adalet yerini bulmalı" ifadelerini kullandı.
- 13.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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