Trabzonspor'dan Sörloth açıklaması! "Adalet yerini bulmalı" - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
13 Şubat 2020, Perşembe
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Trabzonspor'dan Sörloth açıklaması! "Adalet yerini bulmalı"

Trabzonspor'dan Sörloth açıklaması! "Adalet yerini bulmalı"

, 'a iki maç ceza verilmesiyle alakalı, "Ona fazla ceza vermek adaletsizlik olur çünkü tekmeleri yediği kişi sadece gördü. Bu pozisyon 'ye de örnek olmalı ve adalet yerini bulmalı" diye konuştu.

, 'aGençlerbirliği karşılaşmasında yediği kırmızı kart nedneiyle iki maç ceza verilmesiyle alakalı açıklamada bulundu.

Adalet yerini bulmalı diyen Sağıroğlu, "Sörloth'un sevk edildiği madde gerçekten çok ağır. Ona fazla ceza vermek adaletsizlik olur çünkü tekmeleri yediği kişi sadece gördü. Bu pozisyon 'ye de örnek olmalı ve adalet yerini bulmalı" ifadelerini kullandı.

  1. 13.02.2020
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