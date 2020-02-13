Trabzonspor'dan Sörloth açıklaması! "Adalet yerini bulmalı"

Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Alexander Sörloth'aGençlerbirliği karşılaşmasında yediği kırmızı kart nedneiyle iki maç ceza verilmesiyle alakalı açıklamada bulundu.

Adalet yerini bulmalı diyen Sağıroğlu, "Sörloth'un sevk edildiği madde gerçekten çok ağır. Ona fazla ceza vermek adaletsizlik olur çünkü tekmeleri yediği kişi sadece sarı kart gördü. Bu pozisyon Türkiye'ye de örnek olmalı ve adalet yerini bulmalı" ifadelerini kullandı.