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12 Şubat 2020, Çarşamba
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'da hedef çifte kupa

Trabzonspor'da hedef çifte kupa

Ligde 5 maçını kazanan ve bir maçı eksik olması nedeniyle 'gizli lider' konumuna gelen bordomavililer, şampiyonluk hedefinin yanına kupayı da istiyor.

Ligde şampiyonluk için kenetlenen Fırtına, 10 yıllık hasretine de son vermeyi planlıyor. devi, 2020'de çifte kupanın hayalini kurarken, bu tarihi başarıyı öz evladı Hüseyin Çimşir ile yakalayabilir.

  1. 12.2.2020
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