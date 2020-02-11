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11 Şubat 2020, Salı
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'dan sakatlık açıklaması!

Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması!

sakat futbolcular , ve Ekuban'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Erce Kardeşler’in çekilen ve yapılan tetikler neticesinde sol dizinde , ’ın ise sol arka adalesinde gerilme, Pubis kemik ödemi ve sol ayak başparmak tendonunda ödem tespit edilmiş, Yusuf Sarı’nın da sol dizinde diz kapağı sürtünmesi ve ITB (iliotibial bant) sürtünmesi ve Plica sendromu tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

'de şampiyonluğun en büyük adaylarından , sakat futbolcular , Ekuban ve ile ilgili açıklama yaptı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Kulüp doktorumuz M. , Erce Kardeşler, ve Yusuf Sarı'nın sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Üç oyuncumuzun tedavi sürecinde olduğunu belirten M. Hakan Ayaz, " maçı öncesi yapılan antrenmanda sakatlanan oyuncumuz Erce Kardeşler'in çekilen ve yapılan tetikler neticesinde sol dizinde olup tedavisine başlanmıştır. Caleb Ekuban'ın ise sol arka adalesinde gerilme, Pubis kemik ödemi ve sol ayak başparmak tendonunda ödem tespit edilmiş ve oyuncumuzun tedavisi sürmektedir. Yusuf Sarı'nın da sol dizinde diz kapağı sürtünmesi ve ITB (iliotibial bant) sürtünmesi ve Plica sendromu tespit edilmiş olup tedavisi devam etmektedir" dedi.

  1. 11.02.2020
  2. Güncelleme: 11.02.2020 19:18
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