Trabzonspor 2-1 DG Sivasspor | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, Akyazı'da Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Bordo mavililer, zorlu rakibine karşı 2-1'lik üstünlüğü sağlayarak ligin zirvesine yerleşti. Ev sahibi ekipte galibiyeti getiren goller 4. dakikada Alexander Sörloth, 43. dakikada Caner Osmanpaşa'dan geldi (kk) geldi. Öte yandan Sivasspor, 90+3. dakikada Yatabare'nin golüyle farkı 1'e indirdi ve karşılaşma, ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Bu sonuçla Trabzonspor, Süper Lig'in 22. haftası itibariyle ligin zirvesine yerleşti.
Süper Lig'in 22. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren bir karşılaşma oynandı. Akyazı'da Trabzonspor, Sivasspor'u 2-1 mağlup ederken, 3 puanı hanesine yazdırdı ve ligin zirvesine yerleşti.
Karşılaşmanın ilk golü henüz 4. dakikada geldi. Bordo mavililerle bu sezon fırtına gibi esen Alexander Sörloth, Badou Ndiaye'nin pasında Sivasspor ağlarını sarstı ve skoru 1-0'a getirdi.
Trabzonspor'un 2. golü, 43. dakikada Sivassporlu Caner Osmanpaşa'nın kendi kalesine attığı golle geldi.
Mücadelenin son golünü Sivasspor buldu. Yatabare, 90+3. dakikada Trabzonspor ağlarını sarsarak skoru 2-1'e taşıdı. Bu gol aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.
LİDERLİĞE YÜKSELDİ
Bu sonuçla Trabzonspor, puanını 44'e çıkartarak maç eksiğiyle ligin zirvesine adını yazdırdı. Sivasspor ise 42 puanda kaldı ve 3. sırada kendine yer buldu.
Trabzonspor, gelecek hafta Beşiktaş ile Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Sivasspor ise evinde Alanyaspor'u konuk edecek.
OBI MIKEL BEŞİKTAŞ'A YOK
Öte yandan Trabzonsporlu John Obi Mikel, 90+1. dakikada Sivassporlu Mert Hakan Yandaş ile girdiği ikili mücadele sonrasında sart kart gördü ve cezalı duruma düştü.
- 16.02.2020
- Güncelleme: 16.02.2020 18:10
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emin gec bile kaldk.seve seve
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Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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