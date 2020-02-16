Trabzonspor 2-1 DG Sivasspor | MAÇ SONUCU - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
16 Şubat 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Trabzonspor 2-1 DG Sivasspor | MAÇ SONUCU

2-1 DG | MAÇ SONUCU

Trabzonspor 2-1 DG Sivasspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 22. haftasında , Akyazı'da Demir Grup 'u konuk etti. Bordo mavililer, zorlu rakibine karşı 2-1'lik üstünlüğü sağlayarak ligin zirvesine yerleşti. Ev sahibi ekipte galibiyeti getiren goller 4. dakikada , 43. dakikada 'dan geldi (kk) geldi. Öte yandan Sivasspor, 90+3. dakikada Yatabare'nin golüyle farkı 1'e indirdi ve karşılaşma, ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Bu sonuçla , Süper Lig'in 22. haftası itibariyle ligin zirvesine yerleşti.

Süper Lig'in 22. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren bir karşılaşma oynandı. Akyazı'da , 'u 2-1 mağlup ederken, 3 puanı hanesine yazdırdı ve ligin zirvesine yerleşti.

Karşılaşmanın ilk golü henüz 4. dakikada geldi. Bordo mavililerle bu sezon fırtına gibi esen , Badou Ndiaye'nin pasında Sivasspor ağlarını sarstı ve skoru 1-0'a getirdi.

'un 2. golü, 43. dakikada Sivassporlu 'nın kendi kalesine attığı golle geldi.

Mücadelenin son golünü Sivasspor buldu. Yatabare, 90+3. dakikada Trabzonspor ağlarını sarsarak skoru 2-1'e taşıdı. Bu gol aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.

LİDERLİĞE YÜKSELDİ

Bu sonuçla Trabzonspor, puanını 44'e çıkartarak maç eksiğiyle ligin zirvesine adını yazdırdı. Sivasspor ise 42 puanda kaldı ve 3. sırada kendine yer buldu.

Trabzonspor, gelecek hafta Beşiktaş ile Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Sivasspor ise evinde Alanyaspor'u konuk edecek.

OBI MIKEL BEŞİKTAŞ'A YOK

Öte yandan Trabzonsporlu John Obi Mikel, 90+1. dakikada Sivassporlu Mert Hakan Yandaş ile girdiği ikili mücadele sonrasında sart kart gördü ve cezalı duruma düştü.

  1. 16.02.2020
  2. Güncelleme: 16.02.2020 18:10
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor 2-1 DG Sivasspor | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN