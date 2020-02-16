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16 Şubat 2020, Pazar
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'a iki kötü haber birden!

Trabzonspor'a iki kötü haber birden!

'un, la yapacağı maç öncesi ısınma esnasında kasığında ağrı hisseden Majid Hosseini'nin yerine Manuel Da Costa ilk 11'de görev yaptı. Bordo-mavili ekipte Nwakaeme de 35. dakikada sakatlandığı için oyuna devam edemedi ve yerini Abdulkadir Parmak'a bıraktı.

'un 'in 22. haftasında la oynadığı kritik mücadele öncesi, bordo-mavili takıma kötü haber geldi. Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre ısınma esnasında sakatlanan Hosseini'nin yerine Manuel Da Costa ilk 11'de görev aldı.

Bu arada maç sırasında da Anthony Nwakaeme mücadeleye devam edemedi. 35. dakikada oyundan yürüyerek çıkan yıldız futbolcu yerini Abdulkadir Parmak'a bıraktı.

MANUEL DA COSTA İLK KEZ

Trabzonspor'un yeni transferi Manuel da Costa, ligde ilk maçına Sivaspor karşısında çıktı. Manuel da Costa, Süper Lig'e formasıyla giriş yapmış ve 2 sene kırmızı-beyazlı formayı giymişti.

  1. 16.02.2020
  2. Güncelleme: 16.02.2020 16:48
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