Trabzonspor takım otobüsünü bekleyen taraftarla buluştu!

Trabzonspor'un Türkiye Kupası'nda karşılaştığı BB Erzurumspor maçı sonrası duygulandıran bir olay yaşanmıştı. Bordo-mavili takım otobüsünün evinin önünden geçeceğini öğrenen bir taraftar soğuk havaya rağmen saatlerce otobüsü beklemiş, taraftarın ablası ise bu olayı sosyal medyada paylaşmıştı. Takımın başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır ise o taraftara imzalı forma sözü vermişti.

Kulüp sosyal medya hesabından yayınladığı videoda Numan isimli o taraftarın, Başkan Ahmet Ağaoğlu dahil tüm takımla bir araya gelme görüntülerini paylaştı. Trabzonspor, "#NumanınHikayesi" etiketiyle paylaştığı gönderide şu ifadeleri kullandı:

"Beklemekten yorulmayan tüm taraftarlarımız için... Unutmayın; beklediğinize değecek, o gün elbet gelecek!"