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Trabzonspor takım otobüsünü bekleyen taraftarla buluştu!

Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş karşılaşması için Erzurum'da bulunduğu sırada, takım otobüsünün evinin önündeki yoldan geçeceğini öğrenen bir taraftar saatler boyunca soğuk havada bu anı beklemişti. Bordo-mavililerin başarılı eldiveni Uğurcan Çakır ise bu olayı öğrendikten sonra taraftara imzalı forma sözü vermişti. O taraftar, Başkan Ahmet Ağaoğlu dahil tüm takımla bir araya geldi.

Trabzonspor'un Türkiye Kupası'nda karşılaştığı BB Erzurumspor maçı sonrası duygulandıran bir olay yaşanmıştı. Bordo-mavili takım otobüsünün evinin önünden geçeceğini öğrenen bir taraftar soğuk havaya rağmen saatlerce otobüsü beklemiş, taraftarın ablası ise bu olayı sosyal medyada paylaşmıştı. Takımın başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır ise o taraftara imzalı forma sözü vermişti.

Kulüp sosyal medya hesabından yayınladığı videoda Numan isimli o taraftarın, Başkan Ahmet Ağaoğlu dahil tüm takımla bir araya gelme görüntülerini paylaştı. Trabzonspor, "#NumanınHikayesi" etiketiyle paylaştığı gönderide şu ifadeleri kullandı:

"Beklemekten yorulmayan tüm taraftarlarımız için... Unutmayın; beklediğinize değecek, o gün elbet gelecek!"

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16 Şubat 2020 , Pazar
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