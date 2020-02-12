Trabzonspor'dan Cenk Özkaçar'a kanca! | Cenk Özkaçar kimdir, kaç yaşında, nereli? - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
12 Şubat 2020, Çarşamba
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'dan 'a kanca

Trabzonspor'dan Cenk Özkaçar'a kanca

Ligde bu sezon fırtına gibi esen , 21. hafta sonunda topladığı 41 puanla, maç eksiği ile zirvenin 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor... Öte yandan sezon sonu çalışmalarına da hız veren bordo-mavililer flaş bir ismi gündemine aldı. İşte o isim ve detaylar.

1'inci Lig ekiplerinden Altay'da stoper Gençer Cansev'in sakatlanmasının ardından formayı kapan genç savunmacı , sergilediği performansla yüzleri güldürüyor.

Altyapıdan yetişen 19 yaşındaki defans oyuncusunu 'un takip ettiği öğrenildi. Cenk'le ve kulüplerinin de ilgilendiği iddia edildi. 'da da görev alan başarılı stoper, son haftalarda ekibinin vazgeçilmezleri arasına girdi.

Teknik direktör Ali Tandoğan, takımda deneyimli stoper 'ü yedek soyundururken, formayı Cenk'e verdi. 'da futbola başlayıp, Altınordu altyapısında oynadıktan sonra Altay'da profesyonel olan genç oyuncu, geçen sezon kiralık olarak 3'üncü Lig'de Karacabey Belediyespor'da oynamıştı. Bu sezon ligde 5, 'nda 4 maçta siyah-beyazlı formayı giyen Cenk, kupada Trabzonspor'a karşı da 2 kez 11'de görev yapmıştı.

CENK ÖZKAÇAR KİMDİR?

Profesyonel hayatına Altınordu altyapısında başlayan Cenk Özkacar 2000 yılında İzmir'de doğdu. Stoper mevkinde görev yapmasının yanı sıra sol bekte de oynayabilen Cenk, 1.90 boyunda.

Güncel değeri 175 bin Euro olan genç futbolcu Altay kulübünde forma giyiyor. Bu sezon 9 maçta görev alan Özkacar, 705 dakika sahada kaldı.

Trabzonspor'da forma aslanın ağzında
  1. 12.02.2020
  2. Güncelleme: 12.02.2020 11:43
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