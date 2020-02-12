Trabzonspor'dan Cenk Özkaçar'a kanca
Ligde bu sezon fırtına gibi esen Trabzonspor, 21. hafta sonunda topladığı 41 puanla, maç eksiği ile zirvenin 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor... Öte yandan sezon sonu çalışmalarına da hız veren bordo-mavililer flaş bir ismi gündemine aldı. İşte o isim ve detaylar.
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da stoper Gençer Cansev'in sakatlanmasının ardından formayı kapan genç savunmacı Cenk Özkaçar, sergilediği performansla yüzleri güldürüyor.
Altyapıdan yetişen 19 yaşındaki defans oyuncusunu Trabzonspor'un takip ettiği öğrenildi. Cenk'le Fransa ve Belçika kulüplerinin de ilgilendiği iddia edildi. Ümit Milli Takım'da da görev alan başarılı stoper, son haftalarda İzmir ekibinin vazgeçilmezleri arasına girdi.
Trabzonspor, Ekuban'ın sol arka adalesinde gerilme, pubis kemik ödemi ve sol ayak başparmak tendonunda ödem tespit edildiğini açıkladı. pic.twitter.com/cgdRY751nm— Fotomaç (@fotomac) February 11, 2020
Teknik direktör Ali Tandoğan, takımda deneyimli stoper İbrahim Öztürk'ü yedek soyundururken, formayı Cenk'e verdi. Bucaspor'da futbola başlayıp, Altınordu altyapısında oynadıktan sonra Altay'da profesyonel olan genç oyuncu, geçen sezon kiralık olarak 3'üncü Lig'de Karacabey Belediyespor'da oynamıştı. Bu sezon ligde 5, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 maçta siyah-beyazlı formayı giyen Cenk, kupada Trabzonspor'a karşı da 2 kez 11'de görev yapmıştı.
CENK ÖZKAÇAR KİMDİR?
Profesyonel futbol hayatına Altınordu altyapısında başlayan Cenk Özkacar 2000 yılında İzmir'de doğdu. Stoper mevkinde görev yapmasının yanı sıra sol bekte de oynayabilen Cenk, 1.90 boyunda.
Güncel değeri 175 bin Euro olan genç futbolcu Altay kulübünde forma giyiyor. Bu sezon 9 maçta görev alan Özkacar, 705 dakika sahada kaldı.
- 12.02.2020
- Güncelleme: 12.02.2020 11:43
-
‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
-
Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
-
Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Trabzonspor'dan Cenk Özkaçar'a kanca haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.