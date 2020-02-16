Sörloth sosyal medyayı salladı! ''Yok böyle bir adam''

Süper Lig'de Alexander Sörloth fırtınası devam ediyor... Trabzonspor'un Sivasspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta Sörloth 1 gol attı, Sivasspor'un kendi kalesine attığı golün de hazırlayıcısı oldu. Alexander Sörloth'un bu performansı sosyal medyayı salladı. İşte o yorumlar...

16 Şubat 2020 Pazar 19:21 Güncelleme: 16.02.2020 19:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





