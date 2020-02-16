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Sörloth sosyal medyayı salladı! ''Yok böyle bir adam''
Süper Lig'de Alexander Sörloth fırtınası devam ediyor... Trabzonspor'un Sivasspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta Sörloth 1 gol attı, Sivasspor'un kendi kalesine attığı golün de hazırlayıcısı oldu. Alexander Sörloth'un bu performansı sosyal medyayı salladı. İşte o yorumlar...
16 Şubat 2020 Pazar 19:21 Güncelleme: 16.02.2020 19:29
Trabzonspor'un Sivasspor'u konuk ettiği maça Norveçli golcü damga vurdu. Bordo-mavililer, karşılaşmadan 2-1 galip ayrılırken, Alexander Sörloth gösterdiği performansla büyük alkış topladı. 24 yaşındaki futbolcunun iyi futbolu sosyal medyayı salladı. İşte sosyal medyada Alexander Sörloth yorumları...
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