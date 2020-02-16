Sörloth sosyal medyayı salladı! ''Yok böyle bir adam'' - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Şubat 2020, Pazar
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Sörloth sosyal medyayı salladı! ''Yok böyle bir adam''

Süper Lig'de Alexander Sörloth fırtınası devam ediyor... Trabzonspor'un Sivasspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta Sörloth 1 gol attı, Sivasspor'un kendi kalesine attığı golün de hazırlayıcısı oldu. Alexander Sörloth'un bu performansı sosyal medyayı salladı. İşte o yorumlar...
16 Şubat 2020 Pazar 19:21 Güncelleme: 16.02.2020 19:29
Sörloth sosyal medyayı salladı! ''Yok böyle bir adam''

Trabzonspor'un Sivasspor'u konuk ettiği maça Norveçli golcü damga vurdu. Bordo-mavililer, karşılaşmadan 2-1 galip ayrılırken, Alexander Sörloth gösterdiği performansla büyük alkış topladı. 24 yaşındaki futbolcunun iyi futbolu sosyal medyayı salladı. İşte sosyal medyada Alexander Sörloth yorumları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sörloth sosyal medyayı salladı! ''Yok böyle bir adam''
Sörloth sosyal medyayı salladı! ''Yok böyle bir adam''
Sörloth sosyal medyayı salladı! ''Yok böyle bir adam''
Sörloth sosyal medyayı salladı! ''Yok böyle bir adam''
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