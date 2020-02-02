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02 Şubat 2020, Pazar
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büyük maçları seviyor!

Filip Novak büyük maçları seviyor!

'un Çekyalı sol beki sakatlığının atlatmasının ardından ligde ilk kez forma giydi. Hem savunmada hem de hücumda iyi işler yapan başarılı futbolcu 32. dakikada attığı golle Fırtına'ya galibiyeti getirdi.

Bu sezon ikinci kez fileleri havalandıran 29 yaşındaki oyuncu, geride bıraktığımız sezon da 'yi boş geçmemişti. kazanılan karşılaşmada bir gol kaydeden Novak, 'la oynanılan ve 2-1 kazanılan mücadelede de ağları sarsmayı başarmıştı.

Büyük maçlarda sahneye çıkan yıldız oyuncunun sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Yönetim, Novak'la nikah tazelemek için görüşmelerine devam ediyor.

  1. 02.02.2020
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