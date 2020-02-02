Filip Novak büyük maçları seviyor!
Trabzonspor'un Çekyalı sol beki Filip Novak sakatlığının atlatmasının ardından ligde ilk kez forma giydi. Hem savunmada hem de hücumda iyi işler yapan başarılı futbolcu 32. dakikada attığı golle Fırtına'ya galibiyeti getirdi.
Bu sezon ikinci kez fileleri havalandıran 29 yaşındaki oyuncu, geride bıraktığımız sezon da Fenerbahçe'yi boş geçmemişti. 2-1 kazanılan karşılaşmada bir gol kaydeden Novak, Beşiktaş'la oynanılan ve 2-1 kazanılan mücadelede de ağları sarsmayı başarmıştı.
Büyük maçlarda sahneye çıkan yıldız oyuncunun sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Yönetim, Novak'la nikah tazelemek için görüşmelerine devam ediyor.
- 02.02.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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