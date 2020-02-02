Filip Novak büyük maçları seviyor!

Bu sezon ikinci kez fileleri havalandıran 29 yaşındaki oyuncu, geride bıraktığımız sezon da Fenerbahçe'yi boş geçmemişti. 2-1 kazanılan karşılaşmada bir gol kaydeden Novak, Beşiktaş'la oynanılan ve 2-1 kazanılan mücadelede de ağları sarsmayı başarmıştı.

Büyük maçlarda sahneye çıkan yıldız oyuncunun sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Yönetim, Novak'la nikah tazelemek için görüşmelerine devam ediyor.