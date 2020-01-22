Sörloth’a yanıyorlar

Crystal Palace'ın Alexander Sörloth pişmanlığı sürüyor. Bu sezon oynadığı futbol ve attığı gollerle dikkat çeken Norveçli forvet parmak ısırtıyor. Palace taraftarı 15 gol, 5 asiste ulaşan 24 yaşındaki futbolcuyu Trabzonspor'a 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla kiralayan yönetimlerine ateş püskürüyor.