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22 Ocak 2020, Çarşamba
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Sörloth’a yanıyorlar

Sörloth’a yanıyorlar

'ın pişmanlığı sürüyor. Bu sezon oynadığı ve attığı gollerle dikkat çeken Norveçli forvet parmak ısırtıyor. Palace taraftarı 15 gol, 5 asiste ulaşan 24 yaşındaki futbolcuyu 'a 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla kiralayan yönetimlerine ateş püskürüyor.

Crystal Palace'ın pişmanlığı sürüyor. Bu sezon oynadığı ve attığı gollerle dikkat çeken Norveçli forvet parmak ısırtıyor. Palace taraftarı 15 gol, 5 asiste ulaşan 24 yaşındaki futbolcuyu 'a 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla kiralayan yönetimlerine ateş püskürüyor.

  1. 22.1.2020
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