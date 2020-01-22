Sörloth’a yanıyorlar
Crystal Palace'ın Alexander Sörloth pişmanlığı sürüyor. Bu sezon oynadığı futbol ve attığı gollerle dikkat çeken Norveçli forvet parmak ısırtıyor. Palace taraftarı 15 gol, 5 asiste ulaşan 24 yaşındaki futbolcuyu Trabzonspor'a 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla kiralayan yönetimlerine ateş püskürüyor.
Crystal Palace'ın Alexander Sörloth pişmanlığı sürüyor. Bu sezon oynadığı futbol ve attığı gollerle dikkat çeken Norveçli forvet parmak ısırtıyor. Palace taraftarı 15 gol, 5 asiste ulaşan 24 yaşındaki futbolcuyu Trabzonspor'a 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla kiralayan yönetimlerine ateş püskürüyor.
- 22.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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