Trabzonspor Hüseyin Çimşir'in maliyetini resmen açıkladı!

Trabzonspor, Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Hüseyin Çimşir ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurarak teknik adama ödeyeceği maaş miktarını açıkladı.

İşte kulüpten yapılan o açıklama...

Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda, Sayın Hüseyin Çimşir ile 1,5 yıllık anlaşma yapılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre Teknik Direktöre;

2019-20 sezonu ikinci yarısı için 250.000.-TL,

2020-21 sezonu için 3.500.000.-TL ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.