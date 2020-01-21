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21 Ocak 2020, Salı
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'in maliyetini resmen açıkladı!

Trabzonspor Hüseyin Çimşir'in maliyetini resmen açıkladı!

, 'ın ardından takımın başına getirilen 'in sözleşme detaylarını açıkladı. Buna göre Trabzonspor 1,5 yıllığına Hüseyin Çimşir'e emanet edildi. İşte detaylar...

, ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurarak teknik adama ödeyeceği maaş miktarını açıkladı.

İşte kulüpten yapılan o açıklama...

Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda, Sayın Hüseyin Çimşir ile 1,5 yıllık anlaşma yapılmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre Teknik Direktöre;
2019-20 sezonu ikinci yarısı için 250.000.-TL,
2020-21 sezonu için 3.500.000.-TL ödenecektir.
Kamuoyuna duyurulur.

  1. 21.01.2020
  2. Güncelleme: 21.01.2020 15:57
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