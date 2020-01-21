Trabzonspor Hüseyin Çimşir'in maliyetini resmen açıkladı!
Trabzonspor, Ünal Karaman'ın ardından takımın başına getirilen Hüseyin Çimşir'in sözleşme detaylarını açıkladı. Buna göre Trabzonspor 1,5 yıllığına Hüseyin Çimşir'e emanet edildi. İşte detaylar...
Trabzonspor, Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Hüseyin Çimşir ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurarak teknik adama ödeyeceği maaş miktarını açıkladı.
İşte kulüpten yapılan o açıklama...
Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda, Sayın Hüseyin Çimşir ile 1,5 yıllık anlaşma yapılmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre Teknik Direktöre;
2019-20 sezonu ikinci yarısı için 250.000.-TL,
2020-21 sezonu için 3.500.000.-TL ödenecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
- 21.01.2020
- Güncelleme: 21.01.2020 15:57
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Trabzonspor Hüseyin Çimşir'in maliyetini resmen açıkladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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