Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor şeffaftır

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'un şeffaf bir kulüp olduğunu söyledi. Ağaoğlu, F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına ilişkin "Trabzonspor, tüm mali verilerini, tüm gelirleri ve giderlerini KAP vasıtasıyla paylaşıyor. Bir oyuncu transfer ettiğimizde kendisine, menajerine ve kulübüne ödenecek paranın yanı sıra elde ettiğimiz gelirleri de bağımsız denetleyiciler tarafından hazırlanmış raporlarla KAP'a açıklıyoruz. Çok açık ve net olarak Trabzonspor'un tüm gelir ve giderleri, kamuoyuyla paylaşılan gelir ve giderler" yorumunu yaptı. Ağaoğlu şöyle devam etti: "Yönetime geldikten sonra nereden ne kadar gelir elde etmiş ve nereye ne kadar para harcamış? Gelirinizden fazla harcayıp sürekli borçlanırsanız, kulübün biri de 30 milyon euro'luk oyuncu satıp 10 milyon euro'luk transfer yaptığı, kadro maliyetini de 20 milyon euro'ya düşürdüğü yerde, bunu bir tarafa bağlamaya çalışırsanız, bu iyi niyetle yapılmış bir açıklama değildir. Suni tartışma ortamı oluşturup ülkedeki futbolu, tekrar 3, 5, 7 sene öncesine çekmeye çalışanların da yazdığı senaryoda biz yer almayacağız. Yazdıkları senaryoda kendileri oynasınlar."