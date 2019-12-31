4 büyüklerden transfer operasyonu! Süper Lig... - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Ocak 2020, Cuma
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Haberler Galeri 4 büyüklerden transfer operasyonu! Süper Lig...

4 büyüklerden transfer operasyonu! Süper Lig...

Süper Lig'de ilk devre sona ererken futbolseverleri en çok heyecanlandıran konulardan biri olan transfer sezonu için sayılı günler kaldı. 4 Ocak'ta başlayacak olan transfer tescil sezonu öncesi kulüpler temaslarını sıklaştırırken özellikle Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor birçok isimle görüşme halinde hatta bazı isimlerle ön protokoller imzalandı bile... İşte 4 dev kulüp için ortaya atılan transfer iddiaları, söylentiler, imzalanan ön protokoller, dedikodular, son dakika transfer haberleri...

31 Aralık 2019 Salı 11:20 Güncelleme: 03.01.2020 13:20
4 büyüklerden transfer operasyonu! Süper Lig...

Süper Lig'de heyecana 29 Aralık'ta oynanan Çaykur Rizespor-Fenerbahçe mücadelesiyle 17 Ocak'a kadar ara verildi.

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4 büyüklerden transfer operasyonu! Süper Lig...

Kıran kırana geçen ilk 17 haftanın şampiyonu Sivasspor olurken, 4 büyük kulüplerden özellikle Galatasaray performansıyla hayal kırıklığı yaratan ekip oldu.

4 büyüklerden transfer operasyonu! Süper Lig...

Sezon başında yaptığı transferlerle gerek yurt içinde gerekse yurt dışında adından söz ettirmeyi başaran sarı-kırmızılılar 17 haftalık periyot sonunda topladığı 27 puanla zirvenin 10 puan gerisinde kalarak 7. sırada kendine yer buldu.

4 büyüklerden transfer operasyonu! Süper Lig...

Sarı-kırmızılılar'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'de de ilk devrenin son haftalarında durum pek de farklı değildi. Sarı-Lacivertliler Beşiktaş derbisine kadar üstüste puan kayıpları yaşasa da alınan derbi galibiyeti sonrası özgüven depolamış ve takımdaki olumsuz hava dağılmıştı.

4 büyüklerden transfer operasyonu! Süper Lig...

Beşiktaş ise bu sezon istikrar sağlayamayan bir diğer ekip olarak göze çarpıyor. Ligi 30 puanla 5. sırada tamamlayan siyah-beyazlılar Avrupa Ligi yarışında da beklentileri karşılayamayarak topladığı 3 puan ile K Grubu'nu son sırada tamamlamıştı.

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