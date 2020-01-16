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16 Ocak 2020, Perşembe
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Sevgi engelsizdir

Sevgi engelsizdir

nin düzenlediği işaret dili eğitimlerine katılan üniversite öğrencileri, işaret dilinde klibi hazırladı. Yaklaşık 4 aylık eğitimin ardından öğrencilerden 10'u, işitme engelli Trabzonsporlu taraftarlara seslerini duyurmak için Stadı çevresinde işaret diliyle Trabzonspor Marşı klibi çekti. Öğrenciler, kurgu ve montajını da kendilerinin yaptığı klibin sonuna "Sevgi engelsizdir" notunu düştü.

Trabzon Gençlik Merkezi'nin düzenlediği işaret dili eğitimlerine katılan üniversite öğrencileri, işaret dilinde klibi hazırladı. Yaklaşık 4 aylık eğitimin ardından öğrencilerden 10'u, işitme engelli Trabzonsporlu taraftarlara seslerini duyurmak için Stadı çevresinde işaret diliyle Trabzonspor Marşı klibi çekti. Öğrenciler, kurgu ve montajını da kendilerinin yaptığı klibin sonuna "Sevgi engelsizdir" notunu düştü.

  1. 16.1.2020
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