Trabzon Gençlik Merkezi'nin düzenlediği işaret dili eğitimlerine katılan üniversite öğrencileri, işaret dilinde Trabzonspor Marşı klibi hazırladı. Yaklaşık 4 aylık eğitimin ardından öğrencilerden 10'u, işitme engelli Trabzonsporlu taraftarlara seslerini duyurmak için Şenol Güneş Stadı çevresinde işaret diliyle Trabzonspor Marşı klibi çekti. Öğrenciler, kurgu ve montajını da kendilerinin yaptığı klibin sonuna "Sevgi engelsizdir" notunu düştü.