Sevgi engelsizdir
Trabzon Gençlik Merkezi'nin düzenlediği işaret dili eğitimlerine katılan üniversite öğrencileri, işaret dilinde Trabzonspor Marşı klibi hazırladı. Yaklaşık 4 aylık eğitimin ardından öğrencilerden 10'u, işitme engelli Trabzonsporlu taraftarlara seslerini duyurmak için Şenol Güneş Stadı çevresinde işaret diliyle Trabzonspor Marşı klibi çekti. Öğrenciler, kurgu ve montajını da kendilerinin yaptığı klibin sonuna "Sevgi engelsizdir" notunu düştü.
Trabzon Gençlik Merkezi'nin düzenlediği işaret dili eğitimlerine katılan üniversite öğrencileri, işaret dilinde Trabzonspor Marşı klibi hazırladı. Yaklaşık 4 aylık eğitimin ardından öğrencilerden 10'u, işitme engelli Trabzonsporlu taraftarlara seslerini duyurmak için Şenol Güneş Stadı çevresinde işaret diliyle Trabzonspor Marşı klibi çekti. Öğrenciler, kurgu ve montajını da kendilerinin yaptığı klibin sonuna "Sevgi engelsizdir" notunu düştü.
- 16.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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