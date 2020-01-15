"Başarıya doyalım"
Başkan Ahmet Ağaoğlu, sezonunun ikinci yarısına daha güçlü başlamak istediklerini belirtti.
Başkan Ahmet Ağaoğlu, sezonunun ikinci yarısına daha güçlü başlamak istediklerini belirtti. Başkan, "Geriye dönüp 2010'lu yılların muhasebesini yaptığımızda şampiyonlukla açılan bir defteri bugün yine şampiyonluğun en yakın adaylarından biri olarak kapattığımızı görüyorum. Bu on yıl içinde hiç mi kaos yaşanmadı? Bilakis, şampiyonluğumuzun çalınmasıyla perdesi açılan bu 10 yıl, Trabzonspor için için kaos ve ızdırap dolu zamanlar demekti. 2020'lerin Trabzonspor için daha güzel, daha başarılı ve daha aydınlık olacağına yürekten inanıyorum. 2020'ler, mazimizin o efsane döneminde olduğu gibi, alın terimiz, mücadelemiz ve kendi evlatlarımızla başarılara doyduğumuz bir on yıl olsun" dedi.
- 15.1.2020
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Ekici 4.5 ay sonra döndü
Toplam 1
Yorum
misafir En doğru hareket buydu yoksa yazık olacaktı bu çocuğa
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Rıza Çalımbay: Yasin Öztekin'in iyi işler yapacağına inanıyoruz
Toplam 1
Yorum
MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
Toplam 2
Yorum
Cascan Sistemli,bilimsel ve özverili çalışmanın sonucu. Tebrik ediyor, başarılarının Tokyo olimpiyatlarında da devam edeceğine inanıyorum..
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