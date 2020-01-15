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15 Ocak 2020, Çarşamba
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"Başarıya doyalım"

"Başarıya doyalım"

Başkan , sezonunun daha güçlü başlamak istediklerini belirtti.

Başkan , sezonunun daha güçlü başlamak istediklerini belirtti. Başkan, "Geriye dönüp 2010'lu yılların muhasebesini yaptığımızda şampiyonlukla açılan bir defteri bugün yine şampiyonluğun en yakın adaylarından biri olarak kapattığımızı görüyorum. Bu on yıl içinde hiç mi kaos yaşanmadı? Bilakis, şampiyonluğumuzun çalınmasıyla perdesi açılan bu 10 yıl, için için kaos ve ızdırap dolu zamanlar demekti. 2020'lerin Trabzonspor için daha güzel, daha başarılı ve daha aydınlık olacağına yürekten inanıyorum. 2020'ler, mazimizin o efsane döneminde olduğu gibi, alın terimiz, mücadelemiz ve kendi evlatlarımızla başarılara doyduğumuz bir on yıl olsun" dedi.

  1. 15.1.2020
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