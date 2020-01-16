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16 Ocak 2020, Perşembe
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'un süper ikilisi

Trabzonspor'un süper ikilisi

oldukça verimli geçiren ekibinde, ve , ön plana çıkan isimler oldu. Bu sezon 26 maçta 6 gol ve 5 asistlik katkı vermesine rağmen saha içerisinde geçen sezonki futbolundan uzak kalan Nijeryalı, şimdi ise takımının en iyilerinden biri olarak dikkat çekiyor.

oldukça verimli geçiren ekibinde, ve , ön plana çıkan isimler oldu. Bu sezon 26 maçta 6 gol ve 5 asistlik katkı vermesine rağmen saha içerisinde geçen sezonki futbolundan uzak kalan Nijeryalı, şimdi ise takımının en iyilerinden biri olarak dikkat çekiyor. Ayrıca devre arasında 'den kiralanan Badou Ndiaye, performansıyla parmak ısırtıyor. Gerçekleştirilen birçok testi başarıyla geçen ve takım arkadaşlarını geride bırakan 29 yaşındaki orta saha, şimdiden bordo-mavililerin vazgeçilmezlerinden biri olmaya hazırlanıyor.

  1. 16.1.2020
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