Trabzonspor'un süper ikilisi

Devre arası kampını oldukça verimli geçiren Karadeniz ekibinde, Anthony Nwakaeme ve Badou Ndiaye, ön plana çıkan isimler oldu. Bu sezon 26 maçta 6 gol ve 5 asistlik katkı vermesine rağmen saha içerisinde geçen sezonki futbolundan uzak kalan Nijeryalı, şimdi ise takımının en iyilerinden biri olarak dikkat çekiyor. Ayrıca devre arasında Stoke City'den kiralanan Badou Ndiaye, performansıyla parmak ısırtıyor. Gerçekleştirilen birçok testi başarıyla geçen ve takım arkadaşlarını geride bırakan 29 yaşındaki orta saha, şimdiden bordo-mavililerin vazgeçilmezlerinden biri olmaya hazırlanıyor.