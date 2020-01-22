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22 Ocak 2020, Çarşamba
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Avdijaj Hearts’ta

Avdijaj Hearts’ta

Sezon başında büyük umutlarla alınan bekleneni verememişti. 'in ikinci devre planları arasında yer almayan Kosovalı futbolcu, Hearts ile anlaştı.

Sezon başında büyük umutlarla alınan bekleneni verememişti. 'in ikinci devre planları arasında yer almayan Kosovalı futbolcu, Hearts ile anlaştı. İskoç ekibiyle sözleşme imzalayan 23 yaşındaki futbolcu, bordo-mavili formayla lig ve kupada 18 maça çıkmıştı. 1 gol, 2 asistle oynadı.

  1. 22.1.2020
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