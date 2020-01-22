Avdijaj Hearts’ta
Sezon başında büyük umutlarla alınan Donis Avdijaj bekleneni verememişti. Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in ikinci devre planları arasında yer almayan Kosovalı futbolcu, Hearts ile anlaştı.
Sezon başında büyük umutlarla alınan Donis Avdijaj bekleneni verememişti. Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in ikinci devre planları arasında yer almayan Kosovalı futbolcu, Hearts ile anlaştı. İskoç ekibiyle sözleşme imzalayan 23 yaşındaki futbolcu, bordo-mavili formayla lig ve kupada 18 maça çıkmıştı. 1 gol, 2 asistle oynadı.
- 22.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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