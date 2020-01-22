Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu: Stoper alacağız

Başkan Ahmet Ağaoğlu, transfer çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Ağaoğlu, Fotomaç'ın 'Soumaoro ve Bicakcic' sorusu üzerine, "Bicakcic ismi bitmeyen senfoni gibi. Her transfer döneminde önümüze geliyor ancak onunla görüşmüyoruz" dedi. Ağaoğlu, teknik direktör Hüseyin Çimşir'in isteği doğrultusunda bir savunma oyuncusunu renklerine katacaklarını da duyurdu ve şöyle devam etti: "450 bin euro boşluğumuz vardı. İvanildo'nun ayrılmasıyla 250 bin, Avdijaj'ın gitmesiyle 150 bin euro daha geldi. Toplamda 800 bine geldik. Para ne kadarsa ona göre transfer yapılacak. 2-3 önemli isimle görüşüyoruz." Ağaoğlu, Sosa'nın menajerinin şubatta geleceğini söyledi. Novak ile de görüşmelerin devam ettiğini belirtti.



HAMSİ BURGER EKSIK

TAB Gıda ile sponsorluk anlaşması imzalayan Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu keyifliydi. Ağaoğlu "Her Trabzonspor menüsünden kulübe net yüzde 7'lik pay verilecek. Trabzon'da sadece Trabzonspor menüsü yenir. Bizim için kârlı bir anlaşma oldu" dedi. Ağaoğlu, şaka yollu sponsor firmaya seslenerek, "Tek eksiğiniz var. Hamsiburgeri de koyarsanız çok başarılı bir iş yapmış olursunuz" ifadelerini kullandı.



NELER DEDİ?

Yarışın içindeyken tamamen altyapı oyuncularından kurulu bir takım ile hedefe yürüyemezsiniz. Yine de bizim takımda çok genç var.

Genç Serkan'ı, Rahim'i maçlar elverdiğince hocalarımız sahaya sürüyor. Böyle böyle gelişecekler.

Bir futbol takımının geliri mutlaka futboldan olmalı. Gayrimenkul, enerji, denizcilik işlerine girmemeli.

3 milyon euro bonservis verip, 2.5 milyon euro maaş ödediğimiz stoper bugün Güney Kıbrıs Kum Kesimi'nde 150 bin euro'ya oynuyor.

Bir başka takım şampiyon olduğunda sokaklarında kutlama yapılmadığı tek il Trabzon'dur.

Büyüklük, popülerlik olarak bakıldığında Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ı gözardı etmek mümkün değil ama Trabzonspor farklıdır.