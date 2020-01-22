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22 Ocak 2020, Çarşamba
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ilk deplasmanına çıkıyor

Hüseyin Çimşir ilk deplasmanına çıkıyor

, göreve gelmesinin ardından ilk deplasman maçına rövanşında Denizlispor karşısında çıkacak. Genç teknik adam, bordo-mavililerle 3'te 3 yaparak moral bulmak istiyor.

Teknik Direktör Ünal Karaman'ın ayrılmasından sonra 'un takımı emanet ettiği , 16. Tur rövanşındaki Denizlispor maçıyla ilk deplasman maçına çıkacak. Trabzon'da oynanan ilk müsabakada rakibini 2-0'la geçen bordo-mavililer, rakibi karşısında avantajlı skor ile ayrılarak bir üst tura çıkmayı hedefliyor.
Trabzonspor Hüseyin Çimşir, ilk resmi maçına Türkiye Kupası'ndaki Denizlispor karşısında çıkmıştı. Ligde ise engelini 6-0'la aşarak moral bulan ekibi, yarın kupada bir üst tura çıkıp, yeni teknik direktörü ile 3'te 3 yaparak çıkışını sürdürmek istiyor.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda oynayacağı Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı. 'nde Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan antrenmanda bordo-mavililer, taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi. Karadeniz ekibi bugün özel bir uçak ile saat 14.30'da 'ye hareket ederek maç için burada kampa girecek.

  1. 22.01.2020
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