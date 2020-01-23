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23 Ocak 2020, Perşembe
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Ulusoy infiali

Ulusoy infiali

, pazartesi günü oynanacak Malatya-Trabzon maçına hakem ’u atadı. Bordo-mavili taraftarlar buna gösterdi: Önümüz kesilece

'in 19'uncu haftasında oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemler belli oldu. Pazartesi günü 20.00'de yapılacak BtcTurk - mücadelesinde düdük çalacak. Fırtına, 1981 doğumlu hakem ile çıktığı son 6 maçı kazanamadı. En son 2017'de 'u 1-0 yendiler. VAR hakemi de Atilla Karaoğlan. Ulusoy'un atanmasına Trabzonspor taraftarı gösterdi. Twitter'da kısa sürede gündem olan Ulusoy için, " derbisi öncesi atanması çok enteresan. Trabzonspor bu hakemin adaletsizliğinden çok çekti. 11 maçta 3 kez kazanabildik. Bu kadar vukuatlı bir hakemin atanması enteresan" yorumları yapıldı.

ULUSOY'UN BAZI VUKUATLARI

30.08.2015'te Trabzonspor- Akhisar maçının 17. dakikasında Trabzonsporluları çileden çıkarmıştı. Kaleci Lukac, ceza sahası içinde 'ı indirdi. Ulusoy bu pozisyona devam kararı verirken 54'te Ahmet Cebe'nin kendini yere attığı pozisyonda ise hatalı bir şekilde penaltı düdüğü çalmıştı.

21.11.2017 tarihinde Trabzon'da oynanan maçında bir pozisyon sırasında kaleci Ferhat Kaplan topu elinden kaçırdı ve Yusuf Erdoğan da boşta kalan topu ağlara gönderdi. Ancak Alper Ulusoy golü geçersiz saydı.

Aynı karşılaşmanın ikinci yarısının hemen başında yaşanan pozisyonda , Antalyasporlu oyuncuya ceza sahasına girmeden müdahale etti. Futbolcu yerde kalırken Ulusoy önce faul verdi ama çizgi hakeminin uyarması sonucu faulü Antalyaspor lehine penaltıya çevirdi.

  1. 23.1.2020
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