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23 Ocak 2020, Perşembe
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Pereira ‘dalya’ diyecek

Pereira ‘dalya’ diyecek

2016-17 sezonunun devre arasında edilen , karşılaşmasında forma giymesi durumunda bordo-mavili takımdaki 100'üncü maçına çıkacak. Bugüne kadar 99 karşılaşmada 3 gol ve 13 asistlik performans sergileyen 35 yaşındaki Portekizli sağ bek, bugün oynarsa 'dalya' diyecek.

2016-17 sezonunun devre arasında edilen , karşılaşmasında forma giymesi durumunda bordo-mavili takımdaki 100'üncü maçına çıkacak. Bugüne kadar 99 karşılaşmada 3 gol ve 13 asistlik performans sergileyen 35 yaşındaki Portekizli sağ bek, bugün oynarsa 'dalya' diyecek.
  1. 23.1.2020
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