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20 Ocak 2020, Pazartesi
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En farklı galibiyet!

En farklı galibiyet!

tarihinde 'un başında çıktığı ilk maçta en farklı skoru alan oldu. 40 yaşındaki çalıştırıcı, Şenol 'ndaki ilk karşılaşmasında 6-0'lık skor elde etti.

tarihinde 'un başında çıktığı ilk maçta en farklı skoru alan oldu. 40 yaşındaki çalıştırıcı, Şenol 'ndaki ilk karşılaşmasında 6-0'lık skor elde etti.

  1. 20.1.2020
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