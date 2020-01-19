Trabzonspor Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...
Süper Lig'in 18. haftasında şampiyonluk adaylarından Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Forvet hattında Alexander Sörloth, Sturridge ve Nwakeme gibi yıldızları kadrosuna barındıran Karadeniz ekibi, alacağı galibiyetle ligin ilk 3 sırasında, şampiyonluk potasında olmaya devam etmenin planlarını yapıyor. Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir, takımı başındaki ilk Süper Lig maçına çıkmanın da heyecanını yaşayacak. Peki Trabzonspor Kasımpaşa karşılaşması saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel 11'de kimler var? İşte detaylar...
Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor ve Kasımpaşa, Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Takımı başında ilk kez Süper Lig deneyimi yaşayacak olan Hüseyin Çimşir, saatini galibiyete kurdu...
Şampiyonluğun en iddialı adaylarından biri olan bordo mavililer, Kasımpaşa karşısında alacağı galibiyetle ligin ilk 3 sırasındaki konumunu koruyarak Sivasspor'a bir adım daha yaklaşmak istiyor.
SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Trabzonspor ve Kasımpaşa'nın karşı karşıya geleceği bu mücadele, 19 Ocak Pazar günü saat 16:00'da başlayacak. Mücadeleyi Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Mehmet Cem Hanoğlu yapacak. Mücadele beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak.
TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LER...
Trabzonspor: Uğurcan - Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Mikel, Sosa, Yusuf, Ndiaye, Nwakaeme, Sörloth.
Kasımpaşa: Fatih Öztürk - Doğucan Haspolat, Fernandes, Brecka, Özgür Çek, Aytaç Kara, Tarkan Serbest, Quaresma, Hajradinovic, Koita, Thiam.
İLK 11 DEĞİŞİYOR
Bir süredir takımdan ayrı çalışan Novak, Uğurcan Çakır, Yusuf Sarı ve Sturridge, teknik direktör Hüseyin Çimşir'in görev vermesi durumunda Kasımpaşa karşısında forma giyebilecek. Kupada bu oyuncuları riske etmeyen Çimşir'in kalede bugün yeniden Uğurcan'a, solbekte Kamil'in yerine Novak'a ve sağ açıkta Parmak'ın yerine Yusuf Sarı'ya formayı vermesi bekleniyor. Sturridge yedek soyunacak. Tedavileri devam eden Abdülkadir Ömür ile Ahmet Canbaz ise kadroda yer almıyor.
4 FUTBOLCU SARI IŞIKTA
Fırtına'da Kasımpaşa ile oynanacak olan maç öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Obi Mikel, Majid Hosseini, Nwakaeme ve Gaston Campi bugünkü karşılaşmada da sarı kart görürlerse gelecek hafta ligde oynanacak olan Malatyaspor maçında forma giyemeyecekler.
PAŞA İLE 22. RANDEVU
Trabzonspor, Kasımpaşa ile Süper Lig tarihinde 21 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalardan Karadeniz ekibi 9 kez galip ayrılırken, 5 maçta 3 puana uzanan taraf Kasımpaşa oldu. 7 mücadele ise beraberlikle noktalandı. Ligin ilk yarısında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maç 1-1 sona ermiş, puanlar paylaşılmıştı.
KASIMPAŞA'DA 4 EKSİK VAR
Konuk ekipte sakatlıkları süren Pavelka ile Yusuf Erdoğan forma giyemeyecek. Tedavileri süren Ramazan ile Sadiku'nun da oynaması beklenmiyor. Kasımpaşa ligin ilk yarısını 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 15. sırada tamamlamıştı..
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Trabzonspor Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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