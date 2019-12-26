Sörloth zirvede
Alexander Sörloth, bordo-mavili takımda çıktığı 25 resmi maçta toplam 13 gol atma başarısı gösterdi. Ligde 16 maçta 10 gol bulan Sörloth, Avrupa Ligi'nde çıktığı 8 maçta 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giydiği 2 müsabakada da 1 gol ile takımının skor yükünü çekti.
Alexander Sörloth, bordo-mavili takımda çıktığı 25 resmi maçta toplam 13 gol atma başarısı gösterdi. Ligde 16 maçta 10 gol bulan Sörloth, Avrupa Ligi'nde çıktığı 8 maçta 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giydiği 2 müsabakada da 1 gol ile takımının skor yükünü çekti.
11 MİLYON TL KAZANDIRDI
İngiliz temsilcisinden 750 bin euro'ya Trabzonspor'a kiralanan 23 yaşındaki "Kuzeyin Kralı" lakaplı Sörloth, Karadeniz ekibine TFF'den prim olarak da şimdiye kadar toplam 11 milyon lira kazandırdı. Trabzonspor'dan yıllık 1.5 milyon euro alan Sörloth, İngiliz basınına verdiği röportajda spora hentbolcu olarak başladığını ayrıca sürat pateni yarışmalarına katıldığını da söyledi.
- 26.12.2019
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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