Bordo-Mavililer orta sahasını güçlendirmek için Badou Ndiaye'yi gündemine almıştı. Geçtiğimiz hafta Senegalli futbolcu, Türkiye'ye gelmişti. İstanbul'da Trabzonsporlu yöneticilerle görüşen ve el sıkışan 29 yaşındaki futbolcuyla ilgili farklı bir gelişme olmaması camiayı endişelendirmişti. Ancak Karadeniz ekibinin, Badou Ndiaye transferinde hiçbir sorun olmadığı öğrenildi. Tecrübeli orta saha oyuncusuyla el sıkışan Trabzonspor, kulübü Stoke ile de 6 aylık kiralama formülü üzerinden anlaşmıştı.

Trabzonspor, oyuncunun yüksek bonservisini düşünerek kiralama süresini 6 ay değil, 1.5 yıla çıkarmak istiyor. Bu tarihin sonunda da satın almayı hesaplıyor. Bordo-mavili kulüp şimdi Stoke City ile bir kez daha masaya oturmuş durumda. Karadeniz temsilcisinin yöneticileri, İngiliz mevkidaşlarını 1.5 yıl kiralama konusunda ikna etmek için yoğun çaba sarfediyor. Fırtına'nın masada eli bir hayli güçlü çünkü Badou Ndiaye de kariyerine bordo-mavili forma altında devam etmek istiyor.

4 OCAK'TA KAMPTA

Karadeniz ekibi, Badou Ndiaye için Stoke City ile pazarlıklarını sürdürüyor. Tecrübeli oyuncunun 4 Aralık'ta Antalya'da başlayacak devre aras kampında yerini alacağı ifade edildi. Senegalli yıldız da bir an önce iki kulübün anlaşmasını bekliyor.