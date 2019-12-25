Sorun yok
Trabzonspor’un Türkiye’ye getirip anlaştığı 29 yaşındaki oyuncuyla ilgili sürecin uzamasının sebebi belli oldu. Karadeniz ekibi 6 aylık kiralık süresini 1.5 yıla çıkarmak için Stoke ile kıran kırana pazarlıkta.
Bordo-Mavililer orta sahasını güçlendirmek için Badou Ndiaye'yi gündemine almıştı. Geçtiğimiz hafta Senegalli futbolcu, Türkiye'ye gelmişti. İstanbul'da Trabzonsporlu yöneticilerle görüşen ve el sıkışan 29 yaşındaki futbolcuyla ilgili farklı bir gelişme olmaması camiayı endişelendirmişti. Ancak Karadeniz ekibinin, Badou Ndiaye transferinde hiçbir sorun olmadığı öğrenildi. Tecrübeli orta saha oyuncusuyla el sıkışan Trabzonspor, kulübü Stoke ile de 6 aylık kiralama formülü üzerinden anlaşmıştı.
Trabzonspor, oyuncunun yüksek bonservisini düşünerek kiralama süresini 6 ay değil, 1.5 yıla çıkarmak istiyor. Bu tarihin sonunda da satın almayı hesaplıyor. Bordo-mavili kulüp şimdi Stoke City ile bir kez daha masaya oturmuş durumda. Karadeniz temsilcisinin yöneticileri, İngiliz mevkidaşlarını 1.5 yıl kiralama konusunda ikna etmek için yoğun çaba sarfediyor. Fırtına'nın masada eli bir hayli güçlü çünkü Badou Ndiaye de kariyerine bordo-mavili forma altında devam etmek istiyor.
4 OCAK'TA KAMPTA
Karadeniz ekibi, Badou Ndiaye için Stoke City ile pazarlıklarını sürdürüyor. Tecrübeli oyuncunun 4 Aralık'ta Antalya'da başlayacak devre aras kampında yerini alacağı ifade edildi. Senegalli yıldız da bir an önce iki kulübün anlaşmasını bekliyor.
- 25.12.2019
-
Zirve koşusu
Toplam 1
Yorum
T S Zirveye bence böyle koşulmaz.. çok kötü futbol psikolojimiz var..Hemen panik yapıyoruz, hem de çok gereksiz panik..Bunun bir çaresi olmalı..
-
Bu sezon 3. kez kalesini kapattı
Toplam 1
Yorum
baksoy İyi ki kalede UĞURCAN var yoksa HÜSEYİN ' in rakibe verdiği gol paslarını kim kurtaracak ?
-
Ahmet Ağaoğlu: Bu futbol yakışmıyor
Toplam 1
Yorum
KAĞAN KUZEYKAN İZMİR SAYIN BAŞKAN İLK YARIDA İYİ DEĞİLDİK.TAKIM YÜRÜYEREK TOP OYNUYOR.HELE İKİNCİ YARI TAKIM YERLERDE SÜRÜNÜYOR.LÜTFEN GEREĞİNİ YAPIN.
Sorun yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.