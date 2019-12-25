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25 Aralık 2019, Çarşamba
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Sorun yok

Sorun yok

’un ’ye getirip anlaştığı 29 yaşındaki oyuncuyla ilgili sürecin uzamasının sebebi belli oldu. ekibi 6 aylık kiralık süresini 1.5 yıla çıkarmak için Stoke ile kıran kırana pazarlıkta.

Bordo-Mavililer orta sahasını güçlendirmek için Badou Ndiaye'yi gündemine almıştı. Geçtiğimiz hafta Senegalli futbolcu, 'ye gelmişti. 'da Trabzonsporlu yöneticilerle görüşen ve el sıkışan 29 yaşındaki futbolcuyla ilgili farklı bir gelişme olmaması camiayı endişelendirmişti. Ancak ekibinin, Badou Ndiaye transferinde hiçbir sorun olmadığı öğrenildi. Tecrübeli orta saha oyuncusuyla el sıkışan , kulübü Stoke ile de 6 aylık kiralama formülü üzerinden anlaşmıştı.

Trabzonspor, oyuncunun yüksek bonservisini düşünerek kiralama süresini 6 ay değil, 1.5 yıla çıkarmak istiyor. Bu tarihin sonunda da satın almayı hesaplıyor. Bordo-mavili kulüp şimdi ile bir kez daha masaya oturmuş durumda. Karadeniz temsilcisinin yöneticileri, İngiliz mevkidaşlarını 1.5 yıl kiralama konusunda ikna etmek için yoğun çaba sarfediyor. Fırtına'nın masada eli bir hayli güçlü çünkü de kariyerine bordo-mavili forma altında devam etmek istiyor.

4 OCAK'TA KAMPTA

Karadeniz ekibi, Badou Ndiaye için Stoke City ile pazarlıklarını sürdürüyor. Tecrübeli oyuncunun 4 Aralık'ta Antalya'da başlayacak devre aras kampında yerini alacağı ifade edildi. Senegalli yıldız da bir an önce iki kulübün anlaşmasını bekliyor.

  1. 25.12.2019
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