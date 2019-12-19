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19 Aralık 2019, Perşembe
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Haftaya ertelendi

Haftaya ertelendi

Fırtına, ’nin yaptığı limit artırımı kararının iptali için ’na başvurmuştu. Bugün yapılacak olan duruşma yönetiminin talebi ile haftaya kaldı.

kulübü, 'nun lisans talimatında değişikliğe giderek harcama limitlerini yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkartmasına çok sert tepki göstermişti. Bu konuda tüm hukuki haklarını kullanma kararı alan bordo- mavili kulüp, ilk başvuruyu da 'na yaptı. Tahkim, bordo-mavili kulübe gönderdiği yazıda konuyu yüz yüze görüşmek üzere yetkilileri davet etti. Bunun üzerine Başkan Ahmet Ağaoğlu, yönetim kurulu üyesi Eda Lermi ve hukuk kurulu ekibiyle birlikte bugün Tahkim ile görüşecekti. Ancak maç olması nedeniyle bordo-mavililer duruşmanın haftaya ertelenmesini talep etti. Perşembe yapılacak duruşmada başkan, limit artışının haksızlık olduğunu vurgulayacak.
  1. 19.12.2019
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