Ünal Karaman: Şartlar ne olursa olsun kazanamak güzel
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, "Kazanmak güzel. Onun ötesinde bizim oyun karakterimiz bu değil. Biz savunan bir takım değil, daha çok futbol oynayan, pozisyon üreten bir takımız" dedi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Antalyaspor'u 3-1 yendikleri karşılaşmanın ardından açıkalamalarda bulundu.
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, deplasmanda 3-1 kazandıkları Antalyaspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Oyuncularının savunmaya çekilmesine sitem eden Karaman, "Bugün bakıldığında bizim açımızdan sevindirici olan tek şey maçı kazanmış olmamız. 3 puan bizim için şartlar ne olursa olsun önemliydi. Kazanmak güzel. Onun ötesinde bizim oyun karakterimiz bu değil. Biz savunan bir takım değil, daha çok futbol oynayan, pozisyon üreten bir takımız" dedi.
Futbolun içerisinde takım savunmasını yapıp, etkili kontrataklarla gol bulmanın da önemine değinen Karaman, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Biz bunu da yapabilirdik ama ön tarafta görev verdiğimiz oyuncularımızın sezon başından süregelen maç trafiği içerisindeki yorgunluğu, diğer yarısında maç kondisyonunun eksikliği, yetersizliği, özellikle hücum hattı içerisinde son pasları kullanmamızda bize beklediğimiz sonucu yaşatmadı. Tabii ki bunu anlayışla karşılayabiliyoruz. Sonuçta bunlar da bir insan. Her şeye rağmen kazanma adına, elde ettikleri skoru korumaya çalışan bir oyuncu grubumuz vardı. Onları tebrik ediyorum. Antalyaspor'a da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
- 08.12.2019
- Güncelleme: 08.12.2019 20:17
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
Ünal Karaman: Şartlar ne olursa olsun kazanamak güzel haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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