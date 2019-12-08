Ünal Karaman: Şartlar ne olursa olsun kazanamak güzel - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
08 Aralık 2019, Pazar
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Ünal Karaman: Şartlar ne olursa olsun kazanamak güzel

Ünal Karaman: Şartlar ne olursa olsun kazanamak güzel

, "Kazanmak güzel. Onun ötesinde bizim oyun karakterimiz bu değil. Biz savunan bir takım değil, daha çok oynayan, pozisyon üreten bir takımız" dedi.

, 'u 3-1 yendikleri karşılaşmanın ardından açıkalamalarda bulundu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, deplasmanda 3-1 kazandıkları Antalyaspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Oyuncularının savunmaya çekilmesine sitem eden Karaman, "Bugün bakıldığında bizim açımızdan sevindirici olan tek şey maçı kazanmış olmamız. 3 puan bizim için şartlar ne olursa olsun önemliydi. Kazanmak güzel. Onun ötesinde bizim oyun karakterimiz bu değil. Biz savunan bir takım değil, daha çok oynayan, pozisyon üreten bir takımız" dedi.

Futbolun içerisinde takım savunmasını yapıp, etkili kontrataklarla gol bulmanın da önemine değinen Karaman, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Biz bunu da yapabilirdik ama ön tarafta görev verdiğimiz oyuncularımızın sezon başından süregelen maç trafiği içerisindeki yorgunluğu, diğer yarısında maç kondisyonunun eksikliği, yetersizliği, özellikle hücum hattı içerisinde son pasları kullanmamızda bize beklediğimiz sonucu yaşatmadı. Tabii ki bunu anlayışla karşılayabiliyoruz. Sonuçta bunlar da bir insan. Her şeye rağmen kazanma adına, elde ettikleri skoru korumaya çalışan bir oyuncu grubumuz vardı. Onları tebrik ediyorum. Antalyaspor'a da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

  1. 08.12.2019
  2. Güncelleme: 08.12.2019 20:17
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