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Trabzonspor'un yıldızı Sturridge Süper Lig'e damga vurdu!
Trabzonspor Süper Lig'in 14.hafta maçında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaştı. Bordo-mavili takımın attığı iki golde asisti Daniel Sturridge yaptı. İngiliz oyuncu böylece bu sezon Süper Lig'de 4 asist yaparken bu pasların üç tanesinde golleri Alexander Sörloth kaydetti. Sturridge ayrıca Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de 2 gol atmıştı. Yıldız futbolcu Süper Lig'de toplamda 247 dakika forma gidi. İngiliz futbolcunun bu performansı sosyal medyayı da salladı. Trabzonspor taraftarı Sturridge ile ilgili bir çok paylaşımda bulundu.
8 Aralık 2019 Pazar 19:54
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Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.
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Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor 3-1'lik skorla kazandı.
Bordo-mavililerde maçın yıldızlaşan isimlerinden biri de Sturridge oldu.
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Sörloth, 25. dakikada Nwakaeme ve 45. dakikada Yusuf Sarı kaydetti. Antalyaspor'un tek sayısını ise 17. dakikada Celustka kaydetti.
Bordo-Mavililerde 4 maç sonra yeniden ilk 11'e dönen Sturridge ise 59 dakika sahada kaldı.