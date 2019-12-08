Trabzonspor'un yıldızı Sturridge Süper Lig'e damga vurdu!

Trabzonspor Süper Lig'in 14.hafta maçında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaştı. Bordo-mavili takımın attığı iki golde asisti Daniel Sturridge yaptı. İngiliz oyuncu böylece bu sezon Süper Lig'de 4 asist yaparken bu pasların üç tanesinde golleri Alexander Sörloth kaydetti. Sturridge ayrıca Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de 2 gol atmıştı. Yıldız futbolcu Süper Lig'de toplamda 247 dakika forma gidi. İngiliz futbolcunun bu performansı sosyal medyayı da salladı. Trabzonspor taraftarı Sturridge ile ilgili bir çok paylaşımda bulundu.

8 Aralık 2019 Pazar 19:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





