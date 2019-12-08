Trabzonspor'un yıldızı Sturridge Süper Lig'e damga vurdu! - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Aralık 2019, Pazar
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Haberler Galeri Trabzonspor'un yıldızı Sturridge Süper Lig'e damga vurdu!

Trabzonspor'un yıldızı Sturridge Süper Lig'e damga vurdu!

Trabzonspor Süper Lig'in 14.hafta maçında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaştı. Bordo-mavili takımın attığı iki golde asisti Daniel Sturridge yaptı. İngiliz oyuncu böylece bu sezon Süper Lig'de 4 asist yaparken bu pasların üç tanesinde golleri Alexander Sörloth kaydetti. Sturridge ayrıca Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de 2 gol atmıştı. Yıldız futbolcu Süper Lig'de toplamda 247 dakika forma gidi. İngiliz futbolcunun bu performansı sosyal medyayı da salladı. Trabzonspor taraftarı Sturridge ile ilgili bir çok paylaşımda bulundu.
8 Aralık 2019 Pazar 19:54
Trabzonspor'un yıldızı Sturridge Süper Lig'e damga vurdu!

Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.

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Trabzonspor'un yıldızı Sturridge Süper Lig'e damga vurdu!

Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor 3-1'lik skorla kazandı.

Trabzonspor'un yıldızı Sturridge Süper Lig'e damga vurdu!

Bordo-mavililerde maçın yıldızlaşan isimlerinden biri de Sturridge oldu.

Trabzonspor'un yıldızı Sturridge Süper Lig'e damga vurdu!

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Sörloth, 25. dakikada Nwakaeme ve 45. dakikada Yusuf Sarı kaydetti. Antalyaspor'un tek sayısını ise 17. dakikada Celustka kaydetti.

Trabzonspor'un yıldızı Sturridge Süper Lig'e damga vurdu!

Bordo-Mavililerde 4 maç sonra yeniden ilk 11'e dönen Sturridge ise 59 dakika sahada kaldı.

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