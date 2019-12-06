Kabus bitiyor - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
06 Aralık 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Kabus bitiyor

Kabus bitiyor

Kabus bitiyor

Sezon başından itibaren yaşadığı sakatlık kabuslarını kısmen atlatan bordo-mavili takımda devre arasına kadar Abdülkadir Ömür ve dışında eksik kalmayacak. Yaşanan sıkıntılı süreçte sürekli rotasyon yapmak zorunda kalan , devre arasına kadar en az hasarla girip sonrasında çok daha güçleneceklerine inandığını belirtti.

Sezon başından itibaren yaşadığı sakatlık kabuslarını kısmen atlatan bordo-mavili takımda devre arasına kadar Abdülkadir Ömür ve dışında eksik kalmayacak. Yaşanan sıkıntılı süreçte sürekli rotasyon yapmak zorunda kalan , devre arasına kadar en az hasarla girip sonrasında çok daha güçleneceklerine inandığını belirtti.
  1. 6.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kabus bitiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN