Kabus bitiyor
Sezon başından itibaren yaşadığı sakatlık kabuslarını kısmen atlatan bordo-mavili takımda devre arasına kadar Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz dışında eksik kalmayacak. Yaşanan sıkıntılı süreçte sürekli rotasyon yapmak zorunda kalan Ünal Karaman, devre arasına kadar en az hasarla girip sonrasında çok daha güçleneceklerine inandığını belirtti.
- 6.12.2019
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
austin bu yönetim yıllardır şmpyluğa ve uefaya dosya sunduk diye uyutup duruyor kulübe ne bir gelir kapısı açıldı ne genç oyuncu var ne geleceği
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
austin tuzla maçından sonra anladıkki genç umut vaadedende yok kulupte ne altta var ne üstte hiçbir yatırım yok bu yönetim çözülmeye başladı
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
Aslan Bu satten sonra messi de gelse ronaldo da gelse boooş
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