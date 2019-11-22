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22 Kasım 2019, Cuma
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Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı

, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarını tamamladı.Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını 'nde noktaladı.

'nde teknik direktör yönetimindeki antrenmanda milli takımlardan dönen Uğurcan Çakır, Ahmet Canbaz, Hüseyin Türkmen ve Sörloth yer aldı. Sakatlığı devam eden Novak ile Abdülkadir Ömür katılmadı. Sturridge ve Ekuban ise takımdan ayrı çalıştı. Bordo-mavililer, antrenmanda düz koşunun ardından taktiksel çalışmalar yaptı

ABDURRAHİM DURSUN SAKATLANDI
Kulüp Doktoru Hakan Ayaz, Abdurrahim Dursun'un sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Ayaz, "Dünkü antrenmanda sakatlanan oyuncumuz Abdürrahim Dursun'a yapılan USG tetkikleri ve çekilen MR neticesinde biceps femoris adalesinde grade 1 strain tespit edilmiş olup, futbolcumuz maçı kadrosundan çıkartılmıştır" dedi.

Trabzonspor, Ankaragücü maçı için bu akşam 18:00'da Ankara'ya hareket edecek.

  1. 22.11.2019
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