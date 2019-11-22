Trabzonspor Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı
Trabzonspor, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı.Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde noktaladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki antrenmanda milli takımlardan dönen Uğurcan Çakır, Ahmet Canbaz, Hüseyin Türkmen ve Sörloth yer aldı. Sakatlığı devam eden Novak ile Abdülkadir Ömür katılmadı. Sturridge ve Ekuban ise takımdan ayrı çalıştı. Bordo-mavililer, antrenmanda düz koşunun ardından taktiksel çalışmalar yaptı
ABDURRAHİM DURSUN SAKATLANDI
Trabzonspor Kulüp Doktoru Hakan Ayaz, Abdurrahim Dursun'un sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Ayaz, "Dünkü antrenmanda sakatlanan oyuncumuz Abdürrahim Dursun'a yapılan USG tetkikleri ve çekilen MR neticesinde biceps femoris adalesinde grade 1 strain tespit edilmiş olup, futbolcumuz MKE Ankaragücü maçı kadrosundan çıkartılmıştır" dedi.
Trabzonspor, Ankaragücü maçı için bu akşam 18:00'da Ankara'ya hareket edecek.
- 22.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Trabzonspor Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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