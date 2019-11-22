Trabzonspor Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki antrenmanda milli takımlardan dönen Uğurcan Çakır, Ahmet Canbaz, Hüseyin Türkmen ve Sörloth yer aldı. Sakatlığı devam eden Novak ile Abdülkadir Ömür katılmadı. Sturridge ve Ekuban ise takımdan ayrı çalıştı. Bordo-mavililer, antrenmanda düz koşunun ardından taktiksel çalışmalar yaptı



ABDURRAHİM DURSUN SAKATLANDI

Trabzonspor Kulüp Doktoru Hakan Ayaz, Abdurrahim Dursun'un sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Ayaz, "Dünkü antrenmanda sakatlanan oyuncumuz Abdürrahim Dursun'a yapılan USG tetkikleri ve çekilen MR neticesinde biceps femoris adalesinde grade 1 strain tespit edilmiş olup, futbolcumuz MKE Ankaragücü maçı kadrosundan çıkartılmıştır" dedi.



Trabzonspor, Ankaragücü maçı için bu akşam 18:00'da Ankara'ya hareket edecek.