İngilizler duyurdu! Uğurcan Çakır'a çılgın teklif...

Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır'ın sergilediği performans Avrupa kulüpleri tarafından yakından takip ediliyor. Adı transfer dedikodularına karışan milli yıldız "Bu durum benim öz güvenimi artırıyor ama açıkçası bunlara çok bakmıyorum. Futboluma yansıdığını düşünüyorum. Transfer konusu şu anda gündemimde yok. Trabzonspor'un başarısına odaklanmış durumdayım." ifadelerini kullanmıştı. Ada basınından yine Uğurcan ile ilgili transfer iddiası ortaya atıldı. İşte teklif edilecek rakam ve tüm detaylar...

22 Kasım 2019 Cuma 11:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





