İngilizler duyurdu! Uğurcan Çakır'a çılgın teklif... - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Kasım 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri İngilizler duyurdu! Uğurcan Çakır'a çılgın teklif...

İngilizler duyurdu! Uğurcan Çakır'a çılgın teklif...

Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır'ın sergilediği performans Avrupa kulüpleri tarafından yakından takip ediliyor. Adı transfer dedikodularına karışan milli yıldız "Bu durum benim öz güvenimi artırıyor ama açıkçası bunlara çok bakmıyorum. Futboluma yansıdığını düşünüyorum. Transfer konusu şu anda gündemimde yok. Trabzonspor'un başarısına odaklanmış durumdayım." ifadelerini kullanmıştı. Ada basınından yine Uğurcan ile ilgili transfer iddiası ortaya atıldı. İşte teklif edilecek rakam ve tüm detaylar...
22 Kasım 2019 Cuma 11:11
İngilizler duyurdu! Uğurcan Çakır'a çılgın teklif...

Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla başarılı bir performans sergileyen Uğurcan Çakır'ı Avrupa'nın dev kulüpleri takip ediyor..

GALERİ DEVAM EDİYOR
İngilizler duyurdu! Uğurcan Çakır'a çılgın teklif...

Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon kaleyi devraldıktan sonra bırakmayan Uğurcan Çakır, bu sezona da iyi başlangıç yaptı.

İngilizler duyurdu! Uğurcan Çakır'a çılgın teklif...

Genç kaleci için Juventus ve Leipzig ile birlikte Almanya'dan 3 kulübün daha takipçi olduğu öğrenilmişti.

İngilizler duyurdu! Uğurcan Çakır'a çılgın teklif...

Avrupa devlerinin Uğurcan Çakır'ı transfer dönemi başlangıcına kadar yakından izlediği ifade edildi.

İngilizler duyurdu! Uğurcan Çakır'a çılgın teklif...

Uğurcan da isminin transfer dedikodularına karışmasıyla ilgili açıklama yaptı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN