İngilizler duyurdu! Uğurcan Çakır'a çılgın teklif...

Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır'ın sergilediği performans Avrupa kulüpleri tarafından yakından takip ediliyor. Adı transfer dedikodularına karışan milli yıldız "Bu durum benim öz güvenimi artırıyor ama açıkçası bunlara çok bakmıyorum. Futboluma yansıdığını düşünüyorum. Transfer konusu şu anda gündemimde yok. Trabzonspor'un başarısına odaklanmış durumdayım." ifadelerini kullanmıştı. Ada basınından yine Uğurcan ile ilgili transfer iddiası ortaya atıldı. İşte teklif edilecek rakam ve tüm detaylar...
22 Kasım 2019 Cuma 11:11
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Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla başarılı bir performans sergileyen Uğurcan Çakır'ı Avrupa'nın dev kulüpleri takip ediyor..
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Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon kaleyi devraldıktan sonra bırakmayan Uğurcan Çakır, bu sezona da iyi başlangıç yaptı.
Genç kaleci için Juventus ve Leipzig ile birlikte Almanya'dan 3 kulübün daha takipçi olduğu öğrenilmişti.
Avrupa devlerinin Uğurcan Çakır'ı transfer dönemi başlangıcına kadar yakından izlediği ifade edildi.
Uğurcan da isminin transfer dedikodularına karışmasıyla ilgili açıklama yaptı.