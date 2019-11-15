Trabzonspor'da Novak şoku

Milli Takım kadrosundan çıkarılan başarılı futbolcu hakkında açıklama yapılmadı ancak durumunun ciddi olabileceği belirtiliyor. Hatta Novak'ın 1.5 ay forma giyemeyeceği bile öne sürülüyor. MR'ı çekilecek olan ve Trabzon'da detaylı kontrollerden geçirilecek olan Novak hakkında bugün resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.