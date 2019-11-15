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15 Kasım 2019, Cuma
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'da şoku

Trabzonspor'da Novak şoku

Bu sezon sakatlıklardan çok çeken , yeni bir şokla sarsıldı. Çekya kampında bulunan 29 yaşındaki sol bek önceki günkü antrenmanda sakatlandı.

kadrosundan çıkarılan başarılı futbolcu hakkında açıklama yapılmadı ancak durumunun ciddi olabileceği belirtiliyor. Hatta 'ın 1.5 ay forma giyemeyeceği bile öne sürülüyor. MR'ı çekilecek olan ve Trabzon'da detaylı kontrollerden geçirilecek olan Novak hakkında bugün resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.

  1. 15.11.2019
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