Trabzonspor'da Novak şoku
Bu sezon sakatlıklardan çok çeken Trabzonspor, yeni bir şokla sarsıldı. Çekya Milli Takım kampında bulunan 29 yaşındaki sol bek önceki günkü antrenmanda sakatlandı.
Milli Takım kadrosundan çıkarılan başarılı futbolcu hakkında açıklama yapılmadı ancak durumunun ciddi olabileceği belirtiliyor. Hatta Novak'ın 1.5 ay forma giyemeyeceği bile öne sürülüyor. MR'ı çekilecek olan ve Trabzon'da detaylı kontrollerden geçirilecek olan Novak hakkında bugün resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.
- 15.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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